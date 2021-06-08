Фоден — найдорожчий футболіст світу за версією CIES, Мбаппе не увійшов у топ-10

Колишній найдорожчий футболіст світу Кіліан Мбаппе не ввійшов навіть в Топ-10.

Півзахисник "Манчестер Сіті" та збірної Англії Філ Фоден очолив рейтинг найдорожчих футболістів світу за версією CIES.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Його вартість, за даними джерела, становить 190,2 мільйонів євро.

У топ-3 найдорожчих футболістів — його колеги зі збірної Англії — форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд (151,1 млн) і півзахисник "дияволів" Мейсон Грінвуд (178 млн євро).

У Топ-5 також увійшов гравець "Манчестер Юнайтед" і лідер останнього сезону португалець Бруну Фернандеш.

Зазначимо, що раніше найдорожчим футболістом світу вважався французький нападник "ПСЖ" і збірної Франції Кіліан Мбаппе — тепер він опустився на 12-е місце в рейтингу і коштує 118,3 млн євро.

Найдорожчі футболісти світу (CIES)

190,2 млн Філіп Фоден ("Манчестер Сіті")

178,0 млн Мейсон Грінвуд ("Манчестер Юнайтед")

159,1 млн Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед")

155,5 млн Ерлінг Голанд ("Боруссія" Дортмунд)

154,3 млн Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед")

138,7 млн Френкі де Йонг ("Барселона")

133,2 млн Педрі ("Барселона")

131,6 млн Альфонсо Девіс ("Баварія")

127,8 млн Жуан Фелікс ("Атлетіко")

123,6 млн Мейсон Маунт ("Челсі")

Раніше повідомлялося, що один із головних талантів збірної Нідерландів пропустить Євро-2020 через травму.

Нагадаємо, Збірна України в товариському матчі розгромила команду Кіпру в останньому матчі перед чемпіонатом Європи. Два голи в цьому матчі на свій рахунок записав півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко.

До цього збірна України перемогла команду Північної Ірландії в контрольному матчі, завдяки голу Олександра Зубкова. У Києві покажуть перший матч збірної України на Євро-2020 на великому екрані.

Раніше Фокус розповідав, що УАФ представила нову форму збірної України з футболу 2021 із Кримом і Донбасом. У Держдумі відреагували на нове спорядження українських футболістів і вимагають від УЄФА ввести санкції проти України.