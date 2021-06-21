Форвард сборной Франции больше не сыграет на Евро-2020 из-за травмы

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле больше не сыграет на чемпионате Европы: он уже покинул расположение команды

Форвард сборной Франции Усман Дембеле больше не сможет сыграть на чемпионате Европы.

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Вингер "Барселоны" получил травму в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы против Венгрии (1:1) и не сможет больше помочь своим коллегам на поле.

Дембеле уже покинул расположение сборной из-за травмы колена. В матче с Венгрией Усман Дембеле вышел на замену во втором тайме. Из-за травмы он не смог доиграть матч.

Напомним, Венгрия сенсационно отобрала очки у Франции на Евро-2020. В последнем туре, матчи которого состоятся 23 июня, Венгрия сыграет против Германии, а Франция встретится с Португалией.

Эта осечка стоила французам важных очков: теперь в активе команды Дидье Дешама 4 очка, а Венгрия набрала первый балл на Евро-2020. Отметим, что в первом матче Франция справилась со сборной Германии, обыграв соперника со счетом 1:0. Арбитр дважды отменял голы французов из-за положения "вне игры" у Килиана Мбаппе и Карима Бензема.

Ранее стало известно, что капитан сборной Испании вылечился от коронавируса и сможет сыграть на Евро-2020.

Федерация футбола Испании (RFEF) сообщила вечером 6 июня, что у капитана сборной Серхио Бускетса оказался положительный результат теста COVID-19. Бускетс, который в 4 июня привел свою команду к ничьей с Португалией, покинул тренировочный лагерь.

Испанская футбольная ассоциация сообщила, что будут реализованы индивидуальные тренировочные программы, чтобы игроки могли подготовиться к Евро-2020, находясь в изоляции.

В заявку сборной Испании сейчас включены 24 игрока, хотя правила разрешают 26.

Ранее Фокус сообщал, что игроки топ-сборной устроили вечеринку с проститутками прямо во время турнира.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.