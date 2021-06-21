Форвард збірної Франції більше не зіграє на Євро-2020 через травму

Нападник збірної Франції Усман Дембеле більше не зіграє на чемпіонаті Європи: він уже залишив розташування команди

Збірна Франції понесла серйозною кадрової втрати на Євро-2020.

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Вінгер "Барселони" отримав травму в матчі другого туру групового етапу чемпіонату Європи проти Угорщини (1: ) і не зможе більше допомогти своїм колегам на поле.

Дембеле вже залишив розташування збірної через травму коліна. У матчі з Угорщиною Усман Дембеле вийшов на заміну в другому таймі. Через травму він не зміг дограти матч.

Нагадаємо, Угорщина сенсаційно відібрала очки у Франції на Євро-2020. В останньому турі, матчі якого відбудуться 23 червня, Угорщина зіграє проти Німеччини, а Франція зустрінеться з Португалією.

Ця осічка коштувала французам важливих очок: тепер в активі команди Дідьє Дешама 4 пункти, а Угорщина набрала перший бал на Євро-2020. Відзначимо, що в першому матчі Франція впоралася зі збірною Німеччини, обігравши суперника з рахунком 1:0. Арбітр двічі скасовував голи французів через положення "поза грою" у Киліана Мбаппе і Каріма Бензема.

Раніше стало відомо, що капітан збірної Іспанії вилікувався від коронавирусу і зможе зіграти на Євро-2020.

Федерація футболу Іспанії (RFEF) повідомила ввечері 6 червня, що у капітана збірної Серхіо Бускетса виявився позитивний результат тесту COVID-19. Бускетс, який в 4 червня привів свою команду до нічиєї з Португалією, покинув тренувальний табір.

Іспанська футбольна асоціація повідомила, що будуть реалізовані індивідуальні тренувальні програми, щоб гравці могли підготуватися до Євро-2020, перебуваючи в ізоляції.

У заявку збірної Іспанії зараз включені 24 гравця, хоча правила дозволяють 26.

Раніше Фокус повідомляв, що гравці топ-збірної влаштували вечірку з повіями прямо під час турніру.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.