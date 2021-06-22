"Марлон перешел в "Стахановец": известный сайт ошибочно назвал "Шахтер" старым названием (фото)

Портал Transfermarkt назвал донецкий "Шахтер" старым названием, которое давно уже не используется.

Известный футбольный портал Transfermarkt, который специализируется на сборе информации о футболистах, ошибочно назвал "Шахтер" старым названием "Стахановец" при объявлении перехода бразильского новичка клуба.

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Отметим, что "Шахтер" назывался "Стахановцем" до 1946 года.

[ + – ] Transfermarkt допустил грубую ошибку Фото: Transfermarkt

Ранее "Шахтер" объявил о покупке бразильского защитника Марлона из бывшего клуба Де Дзерби. Контракт с 25-летним футболистом подписан сроком на пять лет. В прошлом сезоне футболист провел за "Сассуоло" 25 матчей.

Также отметим, что бразилец имеет опыт выступлений за "Барселону", "Флуминенсе" и "Ниццу". Летом 2015 года был основным центрбеком сборной Бразилии U20, с которой стал вице-чемпионом мира.

До этого "Шахтер" приобрел форварда "Аякса" Лассину Траоре и Педриньо из "Бенфики".

Лассина Траоре в 16 лет стал футболистом "Аякса" из Кейптауна и впервые сыграл за национальную сборную своей страны. В мае 2019-го впервые вышел на поле в составе амстердамского "Аякса". За 3 сезона в Нидерландах сыграл за первую команду во всех турнирах 31 матч, забил 12 мячей.

В сезоне-2020/21 Траоре забил 7 мячей в 12 матчах чемпионата Нидерландов. Он забивал и в Лиге чемпионов, отличившись в игре против "Аталанты". На стадии группового этапа форвард сыграл в пяти матчах.

Ранее донецкий клуб представил нового главного тренера — им стал итальянский специалист Роберто Де Дзерби. Он подписал контракт сроком на два года. "Фокус" рассказывал, как президенту клуба Ринату Ахметову удалось заманить Де Дзерби в Украину и к чему это может привести.

Вместе с тем, донецкий клуб продлил контракт с опытным голкипером Андреем Пятовым. Новый контракт футболиста будет действовать два года. В составе "Шахтера" Пятов 10 раз выигрывал чемпионат Украины, 8 раз — Кубок Украины, 7 раз — Суперкубок Украины. В 2009 году он также выиграл Кубок УЕФА. Футболист выступает за "горняков" с лета 2007 года и провел уже 14 сезонов.