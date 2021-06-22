"Марлон перейшов у "Стахановець": відомий сайт помилково назвав "Шахтар" старою назвою (фото)
Портал Transfermarkt назвав донецький "Шахтар" старою назвою, яка давно вже не використовується.
Відомий футбольний портал Transfermarkt, який спеціалізується на зборі інформації про футболістів, помилково назвав "Шахтар" старою назвою "Стахановець" в оголошенні про перехід бразильського новачка клубу.
Зазначимо, що "Шахтар" мав назву "Стахановець" до 1946 року.
Раніше "Шахтар" оголосив про покупку бразильського захисника Марлона з колишнього клубу Де Дзербі. Контракт із 25-річним футболістом підписаний терміном на пʼять років. У минулому сезоні футболіст провів за "Сассуоло" 25 матчів.
Також зазначимо, що бразилець має досвід виступів за "Барселону", "Флуміненсе" та "Ніццу". Влітку 2015 року був основним центрбеком збірної Бразилії U20, з якою став віцечемпіоном світу.
До цього "Шахтар" придбав форварда "Аякса" Лассіна Траоре та Педріні з "Бенфіки".
Лассіна Траоре у 16 років став футболістом "Аякса" з Кейптауна і вперше зіграв за національну збірну своєї країни. У травні 2019 року вперше вийшов на поле в складі амстердамського "Аякса". За 3 сезони в Нідерландах зіграв за першу команду в усіх турнірах 31 матч, забив 12 мʼячів.
У сезоні-2020/21 Траоре забив 7 мʼячів у 12 матчах чемпіонату Нідерландів. Він забивав і в Лізі чемпіонів, відзначившись у грі проти "Аталанти". На стадії групового етапу форвард зіграв у пʼяти матчах.
Раніше донецький клуб представив нового головного тренера — ним став італійський фахівець Роберто Де Дзербі. Він підписав контракт терміном на два роки. "Фокус" розповідав, як президенту клубу Рінату Ахметову вдалося заманити Де Дзербі в Україну і до чого це може призвести.
Разом із тим, донецький клуб продовжив контракт із досвідченим голкіпером Андрієм Пʼятовим. Новий контракт футболіста діятиме два роки. У складі "Шахтаря" Пʼятов 10 разів вигравав чемпіонат України, 8 разів — Кубок України, 7 разів — Суперкубок України. У 2009 році він також виграв Кубок УЄФА. Футболіст виступає за "гірників" із літа 2007 року і провів уже 14 сезонів.