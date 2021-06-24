"Спасибо за 1/8 финала": болельщики сборной Украины вывесили плакат возле посольства Швеции (фото)

Фанаты сборной Украины поблагодарили сборную Швецию за победу над Польшей, которая помогла украинцам выйти в плей-офф.

Болельщики сборной Украины вывесили баннер с благодарностью возле посольства Швеции.

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"Спасибо за 1/8 финала", – написано на украинско-шведском флаге, вывешенном возле посольства Швеции в Украине.

[ + – ] Болельщики Украины отблагодарили шведов Фото: ua-football.com

Ранее послы Швеции и Польши в Украине пошутили о выходе сборной Украины в плей-офф Евро.

Тиберг опубликовал мем, на котором несколько человек наблюдают, как работает лишь один из них, и подписал его фамилиями футболистов сборной Украины, единственным рабочим был собирательный образ сборной Швеции.

"Всегда рады услужить", — подписал мем Тиберг.

Напомним, что сборная Украины пробилась в плей-офф турнира с третьего места в группе С благодаря победе сборной Швеции над Польшей (3:2).

Напомним, Украина сыграет против Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Соперник нашей сборной определился накануне вечером, когда Швеция одержала победу над Польшей и вышла в плей-офф с первого места в группе.

По итогам группового этапа чемпионат Европы по футболу покинули сборные Финляндии, Словакии, Турции, России, Северной Македонии, Шотландии, Польши и Венгрии.

Ранее появилась информация о том, что лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко на последней тренировке главной команды страны работал по индивидуальной программе и без мяча. Однако оказалось, что тренерский штаб сборной Украины предоставил лидерам команды дополнительный отдых, чтобы лучше подготовиться к матчу со Швецией.

На первой тренировке после поражения от сборной Австрии, украинские футболисты пробовали новые упражнения: от жонглирования теннисными мячами до нового упражнения от тренера вратарей Педро Хары.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.