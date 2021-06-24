Лидеры сборной Украины получили отдых после матча с Австрией

Ярмоленко и Малиновский не занимались на вечерней тренировке сборной Украины.

Лидеры сборной Украины Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский получили от тренера выходной день после поражения в третьем туре групповой стадии чемпионата Европы от Австрии (0:1).

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Вчера, 23 июня, сборная Украины провела вечернюю тренировку в Бухаресте. Лидеры команды пропустили тренировку, чтобы лучше восстановиться к следующей игре с Швецией, сообщает УАФ.

На вчерашней тренировке занималось 23 футболиста. Александр Зубков пропустил тренировку из-за восстановления после травмы.

Ранее Фокус показал реакцию сборной Украины на выход в плей-офф Евро-2020, а послы Швеции и Польши в Украине пошутили о выходе команды Андрея Шевченко в плей-офф Евро.

Напомним, что сборная Украины пробилась в плей-офф турнира с третьего места в группе С благодаря победе сборной Швеции над Польшей (3:2).

Украина сыграет против Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Соперник нашей сборной определился накануне вечером, когда Швеция одержала победу над Польшей и вышла в плей-офф с первого места в группе.

Групповой этап Евро-2020 завершился двумя матчами. В противостоянии Португалия — Франция команды не выявили сильнейшего (2:2), а все голы в матче поделили поровну Криштиану Роналду и Карим Бензема. А в Мюнхене сборная Германии чуть не проиграла аутсайдеру группы F команде Венгрии, но спаслась на 84-й минуте благодаря голу Леона Горецки.

По итогам группового этапа чемпионат Европы по футболу покинули сборные Финляндии, Словакии, Турции, России, Северной Македонии, Шотландии, Польши и Венгрии.

Напомним, ранее появилась информация о том, что лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко на последней тренировке главной команды страны работал по индивидуальной программе и без мяча. Информации о состоянии здоровья футболиста пока нет.

На первой тренировке после поражения от сборной Австрии, украинские футболисты пробовали новые упражнения: от жонглирования теннисными мячами до нового упражнения от тренера вратарей Педро Хары.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.