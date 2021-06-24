"Давай-давай!": реакция сборной Украины на выход в плей-офф Евро-2020 (видео)

Украинские футболисты отреагировали сдержанной радостью на новость о выходе в плей-офф чемпионата Европы.

Пресс-служба сборной Украины опубликовала реакцию футболистов на новость о выходе в плей-офф чемпионата Европы.

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Игроки узнали о том, что остаются на чемпионате Европы перед командным ужином. Футболисты и тренерский штаб поздравили друг друга и подбадривали, настраиваясь на следующую встречу.

Ранее послы Швеции и Польши в Украине пошутили о выходе сборной Украины в плей-офф Евро.

Напомним, что сборная Украины пробилась в плей-офф турнира с третьего места в группе С благодаря победе сборной Швеции над Польшей (3:2).

Украина сыграет против Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Соперник нашей сборной определился накануне вечером, когда Швеция одержала победу над Польшей и вышла в плей-офф с первого места в группе.

Групповой этап Евро-2020 завершился двумя матчами. В противостоянии Португалия — Франция команды не выявили сильнейшего (2:2), а все голы в матче поделили поровну Криштиану Роналду и Карим Бензема. А в Мюнхене сборная Германии чуть не проиграла аутсайдеру группы F команде Венгрии, но спаслась на 84-й минуте благодаря голу Леона Горецки.

По итогам группового этапа чемпионат Европы по футболу покинули сборные Финляндии, Словакии, Турции, России, Северной Македонии, Шотландии, Польши и Венгрии.

Напомним, ранее появилась информация о том, что лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко на последней тренировке главной команды страны работал по индивидуальной программе и без мяча. Информации о состоянии здоровья футболиста пока нет.

На первой тренировке после поражения от сборной Австрии, украинские футболисты пробовали новые упражнения: от жонглирования теннисными мячами до нового упражнения от тренера вратарей Педро Хары.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.