"Давай-давай!": Реакція збірної України на вихід у плей-офф Євро-2020 (відео)

Українські футболісти відреагували стриманою радістю на новину про вихід у плей-офф чемпіонату Європи.

Пресслужба збірної України опублікувала реакцію футболістів на новину про вихід у плей-офф чемпіонату Європи.

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Гравці дізналися про те, що залишаються на чемпіонаті Європи перед командною вечерею. Футболісти і тренерський штаб привітали один одного і підбадьорювали, налаштовуючись на наступну зустріч.

Раніше посли Швеції і Польщі в Україні пожартували про вихід збірної України в плей-офф Євро.

Нагадаємо, що збірна України пробилася в плей-офф турніру з третього місця в групі С завдяки перемозі збірної Швеції над Польщею (3:2).

Україна зіграє проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. Суперник нашої збірної визначився напередодні ввечері, коли Швеція здобула перемогу над Польщею і вийшла в плей-офф з першого місця в групі.

Груповий етап Євро-2020 завершився двома матчами. У протистоянні Португалія — Франція команди не виявили сильнішого (2:2), а всі голи в матчі поділили порівну Кріштіану Роналду і Карім Бензема. А в Мюнхені збірна Німеччини мало не програла аутсайдеру групи F команді Угорщини, але врятувалася на 84-й хвилині завдяки голу Леона Горецького.

За підсумками групового етапу чемпіонату Європи з футболу покинули збірні Фінляндії, Словаччини, Туреччини, Росії, Північної Македонії, Шотландії, Польщі та Угорщини.

Нагадаємо, раніше зʼявилася інформація про те, що лідер збірної України Андрій Ярмоленко на останньому тренуванні головної команди країни працював за індивідуальною програмою і без мʼяча. Інформації про стан здоровʼя футболіста поки немає.

На першому тренуванні після поразки від збірної Австрії, українські футболісти пробували нові вправи: від жонглювання тенісними мʼячами до нової вправи від тренера воротарів Педро Хари.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.