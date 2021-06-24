"Спасибі за 1/8 фіналу": вболівальники збірної України вивісили плакат біля посольства Швеції (фото)

Фанати збірної України подякували збірній Швеції за перемогу над Польщею, яка допомогла українцям вийти в плей-оф.

Уболівальники збірної України вивісили банер із вдячністю біля посольства Швеції.

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"Спасибі за 1/8 фіналу", — написано на українсько-шведському прапорі, вивішеному біля посольства Швеції в Україні.

[ + – ] Уболівальники збірної України подякували шведам Фото: ua-football

Раніше посли Швеції та Польщі в Україні пожартували про вихід збірної України в плей-оф Євро.

Тиберг опублікував мем, на якому кілька людей спостерігають, як працює лише один із них, і підписав його прізвищами футболістів збірної України, єдиним робочим був збірний образ збірної Швеції.

"Завжди раді прислужитися", — підписав мем Тиберг.

Нагадаємо, що збірна України пробилася в плей-оф турніру з третього місця в групі С завдяки перемозі збірної Швеції над Польщею (3:2).

Нагадаємо, Україна зіграє проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. Суперник нашої збірної визначився напередодні ввечері, коли Швеція здобула перемогу над Польщею і вийшла в плей-оф із першого місця в групі.

За підсумками групового етапу чемпіонат Європи з футболу покинули збірні Фінляндії, Словаччини, Туреччини, Росії, Північної Македонії, Шотландії, Польщі та Угорщини.

Раніше зʼявилася інформація про те, що лідер збірної України Андрій Ярмоленко на останньому тренуванні головної команди країни працював за індивідуальною програмою і без мʼяча. Однак зʼясувалося, що тренерський штаб збірної України надав лідерам команди додатковий відпочинок, щоб краще підготуватися до матчу зі Швецією.

На першому тренуванні після поразки від збірної Австрії, українські футболісти займалися новими вправами: від жонглювання тенісними мʼячами до нової вправи від тренера воротарів Педро Хари.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.