Уже на месте: сборная Украины прибыла в Глазго на матч с Швецией

Сегодня также состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины и полузащитника сборной Украины.

Сборная Украины прибыла в Глазго на игру 1/8 финала чемпионата Европы со сборной Швеции, которая запланирована на 29 июня.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Вылет состоялся сегодня утром из Бухареста, где команда базировалась во время группового этапа. Сегодня, 28 июня, в 18.30 на стадионе "Хэмпден Парк" состоится предматчевая тренировка.

Футболисты будут жить в гостинице Crown Plaza. Сегодня также состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и хавбека сборной Тараса Степаненко.

Сборная Украины провела последнюю тренировку перед отлетом в Глазго на игру со Швецией. На первой тренировке после поражения от сборной Австрии, украинские футболисты пробовали новые упражнения: от жонглирования теннисными мячами до нового упражнения от тренера вратарей Педро Хары.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о положении дел в своей команде накануне матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина. Также Шевченко поделился своим мнением о сопернике — сборной Швеции.

В 1/8 финала команда Андрея Шевченко сыграет против сборной Швеции. Этот матч состоится в Глазго, на стадионе "Хэмпден Парк" 29 июня, в 22.00 по киевскому времени.

На стадии группового этапа сборная Украины играла против сборных Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. Наша сборная проиграла голландцам (2:3), обыграла македонцев (2:1) и уступила Австрии (0:1).

Матчи 1/8 финала проводятся с 26 по 29 июня и будут проведены в разных временных слотах: в 19:00 и 22:00 по киевскому времени.

Вице-чемпионы мира против "Фурии Рохи": кто сегодня играет на Евро-2020

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.