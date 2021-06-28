Уже на місці: збірна України прибула в Глазго на матч зі Швецією

Сьогодні також відбудеться прес-конференція головного тренера збірної України та півзахисника збірної України.

Збірна України прибула в Глазго на гру 1/8 фіналу чемпіонату Європи зі збірною Швеції, яка запланована на 29 червня.

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Виліт відбувся сьогодні вранці з Бухареста, де команда базувалася під час групового етапу. Сьогодні, 28 червня, о 18.30 на стадіоні "Хемпден Парк" відбудеться передматчеве тренування.

Футболісти будуть жити в готелі Crown Plaza. Сьогодні також відбудеться прес-конференція головного тренера збірної України Андрія Шевченка і хавбека збірної Тараса Степаненка.

Збірна України провела останнє тренування перед відльотом в Глазго на гру зі Швецією. На першому тренуванні після поразки від збірної Австрії, українські футболісти намагалися нові вправи: від жонглювання тенісними м'ячами до нового вправи від тренера воротарів Педро Хари.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про стан справ у своїй команді напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція — Україна. Також Шевченко поділився своєю думкою про суперника — збірну Швеції.

В 1/8 фіналу команда Андрія Шевченка зіграє проти збірної Швеції. Цей матч відбудеться в Глазго, на стадіоні "Хемпден Парк" 29 червня, о 22.00 за київським часом.

На стадії групового етапу збірна України грала проти збірних Нідерландів, Північної Македонії та Австрії. Наша збірна програла голландцям (2:3), обіграла македонців (2:1) і поступилася Австрії (0:1).

Матчі 1/8 фіналу проводяться з 26 по 29 червня і будуть проведені в різних часових слотах: о 19:00 і 22:00 за київським часом.

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