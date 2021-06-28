Вице-чемпионы мира против "Фурии Рохи": кто сегодня играет на Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020 в самом разгаре. Матчи Евро-2020 сегодня: Хорватия — Испания и Франция — Швейцария

На Евро-2020 продолжаются матчи 1/8 финала. Сегодня состоится две игры: в Копенгагене сборная Хорватии сыграет против Испании, а в Бухаресте действующие чемпионы мира — французы, сыграют против команды Швейцарии.

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Хорватия — Испания

Где играют: "Паркен", Копенгаген

Время: 19:00

Где смотреть матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"

У этого матча градус интриги достаточно высокий: обе сборные невнятно выглядели в первых матчах группового этапа, но в решающий момент показали яркую и результативную игру. Хорватия обеспечила себе выход в плей-офф со второго места, в последнем матче обыграв Шотландию со счетом 3:1. Испания также породила слухов о возможном вылете еще на стадии группового этапа, но в последний момент собралась и разнесла в пух и прах команду Словакии — 5:0.

Статистика может портить настроение хорватам: на трех предыдущих Евро они вылетали на первой же стадии плей-офф. Сейчас задача выхода будет непростой, учитывая кадровые проблемы команды Златко Далича. В минувший уик-энд стало известно, что Хорватии в этой игре не поможет один из лидеров — Иван Перишич получил позитивный результат теста на коронавирус и вынужден отправиться на самоизоляцию. Из-за дисквалификации не сыграет опытный Деян Ловрен, под вопросом участие в матче Шиме Врсалько.

У Испании кадровые проблемы позади: вернулся на поле капитан команды Серхио Бускетс, что позитивно сказалось на игре команды в матче против Словакии. Луис Энрике может рассчитывать на всех футболистов, потому шансы Испании на выход в четвертьфинал выглядят предпочтительнее.

Интересно, что эти соперники встречались в групповом этапе Евро-2016 и тогда сборная Хорватии одержала волевую победу со счетом 2:1.

Франция — Швейцария

Где играют: "Арена Националэ", Бухарест

Время: 22:00

Где смотреть матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Украина"

Сборная Франции заставила переживать всех своих болельщиков: после убедительной победой, пусть и с минимальным счетом, над Германией, последовавшие ничьи с Венгрией и Португалией не вселяли оптимизма относительно будущего французов. Светлым пятном в последнем матче против Португалии выглядел Карим Бензема, оформивший дубль. Форвард явно изголодался по голам за сборную после шестилетнего отсутствия в рядах главной команды страны.

Швейцария уверенно завершила групповой этап, разобравшись с Турцией. В этом матче хорошо показал себя лидер команды Чердан Шакири, оформивший дубль.

В сегодняшнем матче у французов будет хватать кадровых проблем: из-за повреждения задней поверхности бедра не сыграет Люка Динь, а Усман Дембеле и вовсе уже покинул расположение команды — форварда вывела из строя травма колена. Под вопросом участие в матче Франция — Швейцария и Лукаса Эрнандеса, которого беспокоит колено, а также Маркуса Тюрама, который испытывает проблемы с пахом.

У Швейцарии все игроки здоровы и готовы побороться за выход в 1/4, тем более, что в плей-офф Евро-2020 сенсации — обычное дело. Так, Чехия отправила домой Нидерланды, а Дания разгромила Уэльс.

Несмотря на ответственность предстоящего матча, игроки сборной Франции не упускают возможности подурачиться на тренировках:

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