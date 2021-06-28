Віце-чемпіони світу проти "Фурії Рохі": хто сьогодні грає на Євро-2020

Чемпіонат Європи з футболу 2020 в самому розпалі. Матчі Євро-2020 сьогодні: Хорватія — Іспанія та Франція — Швейцарія

На Євро-2020 тривають матчі 1/8 фіналу. Сьогодні відбудеться дві гри: в Копенгагені збірна Хорватії зіграє проти Іспанії, а в Бухаресті діючі чемпіони світу — французи, зіграють проти команди Швейцарії.

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Хорватія — Іспанія

Де грають: "Паркен", Копенгаген

Час: 19:00

Де дивитися матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"

У цього матчу градус інтриги досить високий: обидві збірні невиразно виглядали в перших матчах групового етапу, але у вирішальний момент показали яскраву і результативну гру. Хорватія забезпечила собі вихід в плей-офф з другого місця, в останньому матчі обігравши Шотландію з рахунком 3:1. Іспанія також породила чутки про можливий виліт ще на стадії групового етапу, але в останній момент зібралася і рознесла в пух і прах команду Словаччини — 5:0.

Статистика може псувати настрій хорватам: на трьох попередніх Євро вони вилітали на першій же стадії плей-офф. Зараз завдання виходу буде непростим, враховуючи кадрові проблеми команди Златко Даліча. У минулий вік-енд стало відомо, що Хорватії в цій грі не допоможе один з лідерів — Іван Перішич отримав позитивний результат тесту на коронавірус і змушений вирушити на самоізоляцію. Через дискваліфікацію не зіграє досвідчений Деян Ловрен, під питанням участь в матчі Шиме Врсалько.

У Іспанії кадрові проблеми позаду: повернувся на поле капітан команди Серхіо Бускетс, що позитивно позначилося на грі команди в матчі проти Словаччини. Луїс Енріке може розраховувати на всіх футболістів, тому шанси Іспанії на вихід в чвертьфінал виглядають ліпшими.

Цікаво, що ці суперники зустрічалися в груповому етапі Євро-2016 і тоді збірна Хорватії здобула вольову перемогу з рахунком 2: 1.

Франція — Швейцарія

Де грають: "Арена Націонале", Бухарест

Час: 22:00

Де дивитися матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Україна"

Збірна Франції змусила переживати всіх своїх уболівальників: після переконливої перемоги, нехай і з мінімальним рахунком, над Німеччиною, далі послідували нічиї з Угорщиною та Португалією не додавали оптимізму щодо майбутнього французів. Світлою плямою в останньому матчі проти Португалії виглядав Карім Бензема, який оформив дубль. Форвард явно зголоднів по голам за збірну після шестирічної відсутності в рядах головної команди країни.

Швейцарія впевнено завершила груповий етап, розібравшись з Туреччиною. У цьому матчі добре показав себе лідер команди Чердан Шакірі, який оформив дубль.

У сьогоднішньому матчі у французів буде вистачати кадрових проблем: через пошкодження задньої поверхні стегна не зіграє Люка Дінь, а Усман Дембеле вже покинув розташування команди — форварда вивела з ладу травма коліна. Під питанням участь в матчі Франція — Швейцарія Лукаса Ернандеса, якого турбує коліно, а також Маркуса Тюрама, який має проблеми з пахом.

У Швейцарії всі гравці здорові і готові поборотися за вихід в 1/4, тим паче, що в плей-офф Євро-2020 сенсації — звичайна справа. Так, Чехія відправила додому Нідерланди, а Данія розгромила Уельс.

Незважаючи на відповідальність майбутнього матчу, гравці збірної Франції не упускають можливості побешкетничати на тренуваннях:

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.