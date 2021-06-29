На ж/д вокзалах Киева можно будет посмотреть матч Украина – Швеция

"Укрзализныця" установила два монитора для пассажиров, ожидающих поезда, и встречающих.

Акционерное общество "Укрзализныця" перед матчем 1/8 финала Евро-2020, в котором встретятся сборные Украины и Швеции, установила в Центральном и Южном железнодорожных вокзалах Киева мониторы, на которых все желающие смогут проследить за матчем в режиме реального времени.

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Как сообщает пресс-служба предприятия в Telegram, таким образом "Укрзализныця" присоединяется к флешмобу президента Владимира Зеленского.

"Футбол – магическая игра. Сегодня каждый будет болеть за своих, изо всех сил кричать "Гоооол" и скандировать победные песни. А "Укрзализныця" дарит такую ​​возможность тем, кто путешествует", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Украина сыграет против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

Также мы писали, что фанаты сборной Украины поблагодарили сборную Швеции за победу над Польшей, которая помогла украинцам выйти в плей-офф.

Стало известно, как главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко мотивировал украинских футболистов на матч со Швецией.

Кроме того, появилась информация, что сборная Украины прибыла в Глазго на игру 1/8 финала чемпионата Европы со сборной Швеции.

Утром, 29 июня президент Владимир Зеленский пообщался с составом национальной сборной по футболу в преддверии.