На залізничних вокзалах Києва можна буде подивитися матч Україна — Швеція

"Укрзалізниця" встановила два монітори для пасажирів, які очікують поїзда, і тих, хто зустрічають.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020, в якому зустрінуться збірні України та Швеції, встановила в Центральному та Південному залізничних вокзалах Києва монітори, на яких всі охочі зможуть простежити за матчем у режимі реального часу.

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Як повідомляє пресслужба підприємства в Telegram, так "Укрзалізниця" приєднується до флешмобу президента Володимира Зеленського.

"Футбол — магічна гра. Сьогодні кожен вболіватиме за своїх, щосили кричатиме "Гоооол" і скандуватиме переможні пісні. А "Укрзалізниця" дарує таку можливість тим, хто подорожує", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Повідомлення Укрзалізниці

Раніше повідомлялося, що Україна зіграє проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Також ми писали, що фанати збірної України подякували збірній Швеції за перемогу над Польщею, яка допомогла українцям вийти в плей-оф.

Стало відомо, як головний тренер збірної України Андрій Шевченко мотивував українських футболістів на матч зі Швецією.

Крім того, зʼявилася інформація, що збірна України прибула в Глазго на гру 1/8 фіналу чемпіонату Європи зі збірною Швеції.

Вранці, 29 червня президент Володимир Зеленський поспілкувався зі складом національної збірної з футболу напередодні.