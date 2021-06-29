"Cоглашайся или проваливай": Лопес поставил ультиматум Ломаченко

Украинскому боксеру придется пойти на унизительный гонорар, чтобы реванш мог состояться.

Менеджер Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Дэвид Макуотер рассказал, при каких условиях возможен реванш его клиента с украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Мы можем провести этот бой хоть завтра, если Ломаченко согласится на тот же гонорар, который был у нашей команды в первом бою – 1,35 миллионов долларов. Мы согласились на бой без опции реванша, к нам отнеслись как к куску г*вна.

Поэтому наши условия такие: или он соглашается драться, бой по PPV, или пусть проваливает", — сказал Макуотер The Athletic.

Ранее Василий Ломаченко бросил вызов Теофимо Лопесу, призвав американца выйти на бой-реванш. Ломаченко отметил, что этого события хочет и он, и все фанаты бокса.

В минувший уик-єнд в Лас-Вегасе Василий Ломаченко нокаутировал японца Масайоши Накатани. Бой длился 8 полных раундов, а в 9-м украинец довел свое преимущество до нокаута.

Напомним, что предыдущий бой Василий Ломаченко провел 17 октября 2020 года, в котором единогласным решением судей уступил американцу Теофимо Лопесу и лишился всех титулов. Украинец был не согласен с решением судей, заявляя, что справедливым исходом этого противостояния была бы ничья.

После боя Ломаченко ждала операция на плече: оказалось, что на поединок с Лопесом он вышел с травмой. Перед боем украинец получил травму плеча, отколов хрящ, о чем никто из команды боксера не подозревал.

Ранее украинец неоднозначно высказался относительно реванша, отметив, что вероятность такого боя в нынешних условиях крайне мала.

Отметим, что Теофимо Лопес теперь вынужден защищать пояс в бою с обязательным претендентом австралийцем Джорджем Камбососа. Ожидается, что бой состоится осенью.