"Погоджуйся або забирайся": Лопес поставив ультиматум Ломаченку

Українському боксеру доведеться піти на принизливий гонорар, щоб реванш міг відбутися.

Менеджер Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) Девід Макуотер розказав, за яких умов можливий реванш його клієнта з українцем Василем Ломаченком (15-2, 11 КО).

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"Ми можемо провести цей бій хоч завтра, якщо Ломаченко погодиться на той же гонорар, який був у нашої команди в першому бою — 1,35 мільйонів доларів. Ми погодилися на бій без опції реваншу, до нас поставилися як до шматка л*йна.

Тому наші умови такі: або він погоджується битися, бій за PPV, або нехай провалює", — сказав Макуотер The Athletic.

Раніше Василь Ломаченко кинув виклик Теофімо Лопесу, закликавши американця вийти на бій-реванш. Ломаченко зазначив, що цієї події хоче і він, і всі фанати боксу.

У минулий вік-енд у Лас-Вегасі Василь Ломаченко нокаутував японця Масайосі Накатані. Бій тривав 8 повних раундів, а в 9-му українець довів свою перевагу до нокауту.

Нагадаємо, що попередній бій Василь Ломаченко провів 17 жовтня 2020 року, в якому одноголосним рішенням суддів поступився американцеві Теофімо Лопесу та позбувся всіх титулів. Українець був не згоден із рішенням суддів, заявляючи, що справедливим результатом цього протистояння була б нічия.

Після бою Ломаченка чекала операція на плечі: зʼясувалося, що на поєдинок із Лопесом він вийшов із травмою. Перед боєм українець отримав травму плеча, відколовши хрящ, про що ніхто з команди боксера не підозрював.

Раніше українець неоднозначно висловився щодо реваншу, зазначивши, що ймовірність такого бою в нинішніх умовах вкрай мала.

Зазначимо, що Теофімо Лопес тепер змушений захищати пояс у бою з обовʼязковим претендентом австралійцем Джорджем Камбососа. Очікується, що бій відбудеться восени.