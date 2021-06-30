"Будем играть за Беседина": что сказал Шевченко после исторической победы

Украина под руководством Андрея Шевченко впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями после победы в 1/8 финала чемпионата Европы над Швецией (2:1).

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"Хочу поздравить всех украинских болельщиков с этим историческим моментом. Ребята играли именно для них. Нам очень приятно, что нас поддержала украинская диаспора, хотя сюда было очень трудно добраться.. Мы вас слышали, большое спасибо за такую ​​замечательную поддержку. Передаю привет всей Украине, нашему президенту, который также поддерживал нас. Мы знаем, что вся страна смотрела матч и болела за нас", – приводит слова Шевченко УАФ.

Также главный тренер сборной Украины прокомментировал повреждение Артема Беседина в овертайме матча.

"Что касается травмы Артема Беседина, то врач осмотрел его. Надеемся, что коленные связки не повреждены. Удар был очень серьезным. Мы расстроены этим моментом. Действительно, такое случается в футболе. Это один из очень тяжелых моментов, еще и на таком уровне. Артем преодолел сложные испытания в последние годы. У него недавно родились дети. Мы все его поддерживаем, он с нами. Ребята будут играть против Англии еще и за Беседина", – сказал Шевченко.

Также Шевченко прокомментировал обилие травм в матче со Швецией.

"Врачи больше занимались Бесединым. Утром уже будем понимать, в каком состоянии он и другие футболисты. Матч был жестким, непростым, было много столкновений, особенно в конце. Все понимали, что стоит на кону. Ни одна команда не хотела уступать, поэтому было столько единоборств", – добавил Шевченко.

Кроме этого, главный тренер сборной Украины поделился ожиданиями от матча с Англией в четвертьфинале.

"Чтобы достичь этого результата, нужно иметь веру и стойкость. Сегодня футболисты это показали на поле. Сборная Англии — сильная команда с хорошими исполнителями и длинной скамейкой запасных. Я посмотрел первый тайм ее матча с Германией. Это очень мощная команда, я это прекрасно знаю. У нее очень хороший тренер. Мы понимаем, насколько тяжелым будет матч. Сейчас самое главное — восстановить свои силы. С завтрашнего дня начнем подготовку. Будем стараться навязать англичанам то, что даст нам возможность достичь положительного результата", – сказал Шевченко.

Напомним, сборная Украины одержала победу над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик.

Также мы рассказывали, что победа национальной сборной и ее исторический выход в 1/4 финала Евро-2020 вызвали настоящий фурор. После финального свистка, который означал выход Украины в следующий этап турнира, свою эмоции не скрывали ни болельщики, ни сами футболисты.

В четвертьфинале подопечные Шевченко сыграют против английской сборной, которая ранее одержала убедительную победу над Германией на стадионе "Уэмбли".

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