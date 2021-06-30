"Будем играть за Беседина": что сказал Шевченко после исторической победы
Украина под руководством Андрея Шевченко впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями после победы в 1/8 финала чемпионата Европы над Швецией (2:1).
"Хочу поздравить всех украинских болельщиков с этим историческим моментом. Ребята играли именно для них. Нам очень приятно, что нас поддержала украинская диаспора, хотя сюда было очень трудно добраться.. Мы вас слышали, большое спасибо за такую замечательную поддержку. Передаю привет всей Украине, нашему президенту, который также поддерживал нас. Мы знаем, что вся страна смотрела матч и болела за нас", – приводит слова Шевченко УАФ.
Также главный тренер сборной Украины прокомментировал повреждение Артема Беседина в овертайме матча.
"Что касается травмы Артема Беседина, то врач осмотрел его. Надеемся, что коленные связки не повреждены. Удар был очень серьезным. Мы расстроены этим моментом. Действительно, такое случается в футболе. Это один из очень тяжелых моментов, еще и на таком уровне. Артем преодолел сложные испытания в последние годы. У него недавно родились дети. Мы все его поддерживаем, он с нами. Ребята будут играть против Англии еще и за Беседина", – сказал Шевченко.
Также Шевченко прокомментировал обилие травм в матче со Швецией.
"Врачи больше занимались Бесединым. Утром уже будем понимать, в каком состоянии он и другие футболисты. Матч был жестким, непростым, было много столкновений, особенно в конце. Все понимали, что стоит на кону. Ни одна команда не хотела уступать, поэтому было столько единоборств", – добавил Шевченко.
Кроме этого, главный тренер сборной Украины поделился ожиданиями от матча с Англией в четвертьфинале.
"Чтобы достичь этого результата, нужно иметь веру и стойкость. Сегодня футболисты это показали на поле. Сборная Англии — сильная команда с хорошими исполнителями и длинной скамейкой запасных. Я посмотрел первый тайм ее матча с Германией. Это очень мощная команда, я это прекрасно знаю. У нее очень хороший тренер. Мы понимаем, насколько тяжелым будет матч. Сейчас самое главное — восстановить свои силы. С завтрашнего дня начнем подготовку. Будем стараться навязать англичанам то, что даст нам возможность достичь положительного результата", – сказал Шевченко.
Напомним, сборная Украины одержала победу над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик.
Также мы рассказывали, что победа национальной сборной и ее исторический выход в 1/4 финала Евро-2020 вызвали настоящий фурор. После финального свистка, который означал выход Украины в следующий этап турнира, свою эмоции не скрывали ни болельщики, ни сами футболисты.
В четвертьфинале подопечные Шевченко сыграют против английской сборной, которая ранее одержала убедительную победу над Германией на стадионе "Уэмбли".
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