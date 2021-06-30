"Будемо грати за Бєсєдіна": що сказав Шевченко після історичної перемоги

Україна під керівництвом Андрія Шевченка вперше в історії вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився емоціями після перемоги в 1/8 фіналу чемпіонату Європи над Швецією (2:1).

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"Хочу привітати всіх українських уболівальників із цим історичним моментом. Хлопці грали саме для них. Нам дуже приємно, що нас підтримала українська діаспора, хоча сюди було дуже важко дістатися. Ми вас чули, велике спасибі за таку чудову підтримку. Передаю привіт всій Україні, нашому президенту, який також підтримував нас. Ми знаємо, що вся країна дивилася матч і вболівала за нас", — наводить слова Шевченка УАФ.

Також головний тренер збірної України прокоментував пошкодження Артема Бєсєдіна в овертаймі матчу.

"Що стосується травми Артема Бесєдіна, то лікар оглянув його. Сподіваємося, що колінні звʼязки не пошкоджені. Удар був дуже серйозним. Ми засмучені цим моментом. Дійсно, таке трапляється у футболі. Це один із дуже важких моментів, ще й на такому рівні. Артем подолав складні випробування в останні роки. У нього нещодавно народилися діти. Ми всі його підтримуємо, він із нами. Хлопці гратимуть проти Англії ще й за Бесєдіна", — сказав Шевченко.

Також Шевченко прокоментував велику кількість травм у матчі зі Швецією.

"Лікарі більше займалися Бесєдіним. Вранці вже будемо розуміти, в якому стані він та інші футболісти. Матч був жорстким, непростим, було багато зіткнень, особливо наприкінці. Усі розуміли, що стоїть на кону. Жодна команда не хотіла поступатися, тому було стільки єдиноборств", — додав Шевченко.

Крім цього, головний тренер збірної України поділився очікуваннями від матчу з Англією у чвертьфіналі.

"Щоб досягти цього результату, потрібно мати віру і стійкість. Сьогодні футболісти це показали на полі. Збірна Англії — сильна команда з хорошими виконавцями і довгою лавою запасних. Я подивився перший тайм її матчу з Німеччиною. Це дуже потужна команда, я це прекрасно знаю. У неї дуже хороший тренер. Ми розуміємо, наскільки важким буде матч. Зараз найголовніше — відновити свої сили. Із завтрашнього дня почнемо підготовку. Будемо намагатися навʼязати англійцям те, що дасть нам можливість досягти позитивного результату", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над Швецією в Глазго. Вирішальний мʼяч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбик.

Також ми розповідали, що перемога національної збірної та її історичний вихід в 1/4 фіналу Євро-2020 викликали справжній фурор. Після фінального свистка, який означав вихід України в наступний етап турніру, свої емоції не приховували ні вболівальники, ні власне футболісти.

У чвертьфіналі підопічні Шевченка зіграють проти англійської збірної, яка раніше здобула переконливу перемогу над Німеччиною на стадіоні "Вемблі".

Гордість переповнює. 5 висновків із перемоги України над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020

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