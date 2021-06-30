"Это судьба": что сказал автор решающего мяча сборной Украины

Гол новичка сборной Украины Артема Довбика вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020.

Нападающий сборной Украины Артем Довбик, забивший решающий гол сборной Украины в 1/8 финала чемпионата Европы, поделился эмоциями после матча.

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"Наверное, это судьба какая-то. У меня нет слов просто. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить. Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнерам по команде, ждать свой момент, шанс. Я его все-таки дождался", — сказал Довбик корреспондентам УЕФА.

Отметим, что полузащитник сборной Украины Александр Зинченко признан лучшим игроком матча Швеция – Украина. Украинец забил гол, а также отдал решающую голевую передачу на последних секундах матча.

Зинченко открыл счет в матче на 27-й минуте, откликнувшись на передачу Андрея Ярмоленко ударом в касание, а в дополнительное время ассистировал Артему Довбику, который ударом головой принес Украине победу. Украинец проявлял по ходу матча лидерские качества и внес ощутимый вклад в победу.

Напомним, сборная Украины одержала победу над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик.

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Также мы рассказывали, что победа национальной сборной и ее исторический выход в 1/4 финала Евро-2020 вызвали настоящий фурор. После финального свистка, который означал выход Украины в следующий этап турнира, свою эмоции не скрывали ни болельщики, ни сами футболисты.

В четвертьфинале подопечные Шевченко сыграют против английской сборной, которая ранее одержала убедительную победу над Германией на стадионе "Уэмбли".

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