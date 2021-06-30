"Це доля": що сказав автор вирішального м'яча збірної України

Гол новачка збірної України Артема Довбика вивів збірну України до чвертьфіналу Євро-2020.

Нападник збірної України Артем Довбик, який забив вирішальний гол збірної України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи, поділився емоціями після матчу.

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"Напевно, це доля якась. У мене немає слів просто. Такий збіг обставин, що треба було виходити. Тренер сказав, що треба виходити, допомагати партнерам по команді, чекати свій момент, шанс. Я його все-таки дочекався", — сказав Довбик кореспондентам УЄФА.

Зазначимо, що півзахисник збірної України Олександр Зінченко визнаний кращим гравцем матчу Швеція — Україна. Українець забив гол, а також віддав вирішальну гольову передачу на останніх секундах матчу.

Зінченко відкрив рахунок у матчі на 27-й хвилині, відгукнувшись на передачу Андрія Ярмоленка ударом у дотик, а в додатковий час асистував Артему Довбику, який ударом головою приніс Україні перемогу. Українець проявляв у процесі матчу лідерські якості та зробив відчутний внесок у перемогу.

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над Швецією в Глазго. Вирішальний мʼяч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбик.

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Також ми розповідали, що перемога національної збірної та її історичний вихід в 1/4 фіналу Євро-2020 викликали справжній фурор. Після фінального свистка, який означав вихід України в наступний етап турніру, свою емоції не приховували ні вболівальники, ні власне футболісти.

У чвертьфіналі підопічні Шевченка зіграють проти англійської збірної, яка раніше здобула переконливу перемогу над Німеччиною на стадіоні "Вемблі".

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