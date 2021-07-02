"Это победа Беседина": интервью лидера сборной Украины после матча со Швецией (видео)

Пресс-секретарь сборной Украины записал видеоинтервью с лидером сборной Украины накануне матча с Англией.

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу сборной над Швецией в 1/8 финала чемпионата Европы.

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Также Степаненко поддержал нападающего Артема Беседина, который получил тяжелую травму в овертайме матча со Швецией.

"Если честно, давно не испытывал таких крутых эмоциях. Я настолько радовался после победы, еще на последних секундах матча мы победили, с травмой Артема Беседина. Для нашей команды и страны это классный шанс вперед и дает надежду, что мы можем продолжать дальше.

Когда мы зашли в раздевалку, Артем сидел расстроенный. Я к нему подошел и сказал, что это твоя победа. Ценой своей травмы он заработал на себе удаление и мы все оставшееся время доминировали. То, в какой он стык пошел, получил тяжелую травму, вылилось в то, что команда сейчас в Риме и в 1/4 финала чемпионата Европы. Для меня это его победа и мы всей командой сразу ему об этом сказали", – сказал Степаненко УАФ.

29 июня сборная Украины одержала победу над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик. Эта победа стала исторической, поскольку никогда ранее сборная Украины не играла в 1/4 финала на чемпионатах Европы.

Победа над Швецией и исторический выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 вызвали настоящий фурор. После финального свистка, который означал выход Украины в следующий этап турнира, своих эмоций не скрывали ни болельщики, ни сами футболисты.

В четвертьфинале подопечные Шевченко сыграют против английской сборной, которая ранее одержала убедительную победу над Германией на стадионе "Уэмбли".

Матч 1/4 финала Англия – Украина состоится завтра, 3 июля. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

В других четвертьфиналах сыграют Швейцария и Испания, Италия и Бельгия, Чехия и Дания. В случае победы над Англией сборная Украины попадет в полуфинале на победителя пары Чехия – Дания.

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