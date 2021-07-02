"Це перемога Бєсєдіна": інтерв'ю лідера збірної України після матчу зі Швецією (відео)

Прессекретар збірної України записав відеоінтерв'ю з лідером збірної України напередодні матчу з Англією.

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко прокоментував перемогу збірної над Швецією в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

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Також Степаненко підтримав нападника Артема Бєсєдіна, який отримав важку травму в овертаймі матчу зі Швецією.

"Якщо чесно, давно не відчував таких крутих емоціях. Я настільки радів після перемоги, ще на останніх секундах матчу ми перемогли, з травмою Артема Бєсєдіна. Для нашої команди і країни це класний шанс вперед і дає надію, що ми можемо продовжувати далі.

Коли ми зайшли в роздягальню, Артем сидів засмучений. Я до нього підійшов і сказав, що це твоя перемога. Ціною своєї травми він заробив на собі видалення і ми решту часу домінували. Те, в якій він стик пішов, отримав важку травму, вилилося в те, що команда зараз у Римі та в 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Для мене це його перемога і ми всією командою відразу йому про це сказали", — сказав Степаненко УАФ.

29 червня збірна України здобула перемогу над Швецією в Глазго. Вирішальний мʼяч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбик. Ця перемога стала історичною, оскільки ніколи раніше збірна України не грала в 1/4 фіналу на чемпіонатах Європи.

Перемога над Швецією та історичний вихід збірної України в 1/4 фіналу Євро-2020 викликали справжній фурор. Після фінального свистка, який означав вихід України в наступний етап турніру, своїх емоцій не приховували ні вболівальники, ні власне футболісти.

У чвертьфіналі підопічні Шевченка зіграють проти англійської збірної, яка раніше здобула переконливу перемогу над Німеччиною на стадіоні "Вемблі".

Матч 1/4 фіналу Англія — Україна відбудеться завтра, 3 липня. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

В інших чвертьфіналах зіграють Швейцарія та Іспанія, Італія і Бельгія, Чехія і Данія. У разі перемоги над Англією збірна України потрапить в півфіналі на переможця пари Чехія — Данія.

Гордість переповнює. 5 висновків із перемоги України над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020.

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