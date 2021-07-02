"На пути в Рим": жены и девушки футболистов сборной Украины поддержат команду в Италии (фото)

У сборной Украины в Риме будет внушительная поддержка не только простых болельщиков.

Футболистов сборной Украины на матче в Риме против сборной Англии поддержат их вторые половинки.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Жена нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко Инна Ярмоленко опубликовала фотографию из аэропорта возле самолета, на которой присутствуют жены и девушки футболистов сборной Украины.

"Жены и девушке на пути в Рим", — подписала фото Инна Ярмоленко.

29 июня сборная Украины одержала победу над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик. Эта победа стала исторической, поскольку никогда ранее сборная Украины не играла в 1/4 финала на чемпионатах Европы.

Победа над Швецией и исторический выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 вызвали настоящий фурор. После финального свистка, который означал выход Украины в следующий этап турнира, своих эмоций не скрывали ни болельщики, ни сами футболисты.

В четвертьфинале подопечные Шевченко сыграют против английской сборной, которая ранее одержала убедительную победу над Германией на стадионе "Уэмбли".

Матч 1/4 финала Англия – Украина состоится завтра, 3 июля. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

В других четвертьфиналах сыграют Швейцария и Испания, Италия и Бельгия, Чехия и Дания. В случае победы над Англией сборная Украины попадет в полуфинале на победителя пары Чехия – Дания.

Гордость переполняет. 5 выводов из победы Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020

Мог оказаться во Франции, забил исторический гол сборной Украины: кто такой Артем Довбик