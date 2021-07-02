"На шляху до Риму": дружини і дівчата футболістів збірної України підтримають команду в Італії (фото)

У збірної України в Римі буде значна підтримка не тільки простих уболівальників.

Футболістів збірної України на матчі в Римі проти збірної Англії підтримають їх другі половинки.

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Дружина нападника збірної України Андрія Ярмоленка Інна Ярмоленко опублікувала фотографію з аеропорту біля літака, на якій присутні дружини і дівчата футболістів збірної України.

"Дружини і дівчата на шляху до Риму", — підписала фото Інна Ярмоленко.

29 червня збірна України здобула перемогу над Швецією в Глазго. Вирішальний мʼяч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбик. Ця перемога стала історичною, оскільки ніколи раніше збірна України не грала в 1/4 фіналу на чемпіонатах Європи.

Перемога над Швецією та історичний вихід збірної України в 1/4 фіналу Євро-2020 викликали справжній фурор. Після фінального свистка, який означав вихід України в наступний етап турніру, своїх емоцій не приховували ні вболівальники, ні самі футболісти.

У чвертьфіналі підопічні Шевченка зіграють проти англійської збірної, яка раніше здобула переконливу перемогу над Німеччиною на стадіоні "Уемблі".

Матч 1/4 фіналу Англія — Україна відбудеться завтра, 3 липня. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

В інших чвертьфіналах зіграють Швейцарія та Іспанія, Італія і Бельгія, Чехія і Данія. У разі перемоги над Англією збірна України потрапить в півфіналі на переможця пари Чехія — Данія.

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