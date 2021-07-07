Вратарь не сдержал слез: Италия посвятила победу над Испанией тяжело травмированному игроку (фото)
Игроки сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, Федерико Кьеза и Леонардо Бонуччи посвятили победу защитнику "Ромы" в своих послематчевых интервью.
Сборная Италии посвятила победу в полуфинале чемпионата Европы над Испанией своему товарищу по команде Леонардо Спинаццоле, который получил серьезную травму во время четвертьфинального матча с Бельгией.
Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье продемонстрировал майку с фамилией травмированного игрока во время празднования выхода команды в финал чемпионата Европы. Футболисты также пели кричалку в поддержку Спинаццолы.
Игроки сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, Федерико Кьеза и Леонардо Бонуччи посвятили победу защитнику "Ромы" в своих послематчевых интервью.
Также Доннарумма рассказал, что Спинаццола перед игрой отправил видео с поддержкой команды в клубный чат команды в мессенджере.
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма не сумел сдержать слез после победы над Испанией в серии пенальти – вратарь лично отразил удар нападающего сборной Испании Альваро Мораты.
Ранее Фокус сообщал, что сборная Италии победила Испанию в серии пенальти и вышла в финал Евро-2020.
Отметим, что перед серией послематчевых пенальти капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини психологически обыграл капитана сборной Испании.
Соперник команды Роберто Манчини определится, сегодня, 7 июля, когда свой матч сыграют другие полуфиналисты — Дания и Англия.
Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола, получивший серьезную травму в четвертьфинальном матче против Бельгии (2:1) заявил, что будет присутствовать на финале Евро-2020, если его сборная пройдет Испанию.
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