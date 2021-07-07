Воротар не стримав сліз: Італія присвятила перемогу над Іспанією важко травмованому гравцеві (фото)

Гравці збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма, Федеріко К'єза і Леонардо Бонуччі присвятили перемогу захиснику "Роми" в своїх післяматчевих інтерв'ю.

Збірна Італії присвятила перемогу в півфіналі чемпіонату Європи над Іспанією своєму товаришеві по команді Леонардо Спінаццолі, який отримав серйозну травму під час чвертьфінального матчу з Бельгією.

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Нападник збірної Італії Лоренцо Інсіньє продемонстрував майку з прізвищем травмованого гравця під час святкування виходу команди у фінал чемпіонату Європи. Футболісти також співали кричалку на підтримку Спінаццоли.

Гравці збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма, Федеріко Кʼєза і Леонардо Бонуччі присвятили перемогу захиснику "Роми" в своїх післяматчевих інтервʼю.

Також Доннарумма розповів, що Спінаццола перед грою відправив відео з підтримкою команди в клубний чат команди в месенджері.

Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма не зміг стримати сліз після перемоги над Іспанією в серії пенальті — воротар особисто відбив удар нападника збірної Іспанії Альваро Мората.

Раніше Фокус повідомляв, що збірна Італії перемогла Іспанію в серії пенальті і вийшла у фінал Євро-2020.

Зазначимо, що перед серією післяматчевих пенальті капітан збірної Італії Джорджо Кʼєлліні психологічно обіграв капітана збірної Іспанії.

Суперник команди Роберто Манчіні визначиться, сьогодні, 7 липня, коли свій матч зіграють інші півфіналісти — Данія та Англія.

Захисник збірної Італії Леонардо Спінаццола, який отримав серйозну травму в чвертьфінальному матчі проти Бельгії (2:1) заявив, що буде присутній на фіналі Євро-2020, якщо його збірна пройде Іспанію.

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