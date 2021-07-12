Флешмоб продолжается: игрок сборной Италии запил пиво "Кока-Колой" (видео)

Итальянский защитник продолжил флешмоб, который устроили игроки на пресс-конференциях чемпионата Европы.

Лидер сборной Италии Леонардо Бонуччи пошутил на послематчевой пресс-конференции по окончании финального матча Евро-2020.

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Итальянец, празднуя победу на чемпионате Европы, открыл бутылку пива во время пресс-конференции и начал пить, после чего запил его "Кока-колой".

Отметим, Роналду отодвинул от себя бутылки с колой перед матчем Евро-2020 с Венгрией. Видео стало вирусным в социальных сетях, а капитализация компании Coca-Cola после этого обвалилась на 4 млрд долларов.

Погба же убрал со стола бутылку с безалкогольным пивом на пресс-конференции после матча с Германией.

Звезда украинского футбола Андрей Ярмоленко, в отличие от коллег из Европы, в своем ролике не стал убирать со стола бутылки, а, наоборот, пододвинул их к себе.

"Я видел, Роналду убрал колу. Я ее поставлю, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной!", — сказал Ярмоленко, после чего рассмеялся и встал из-за стола.

Сборная Италии победила Англию в серии пенальти и стала новым чемпионом Европы.

Лучшим игроком матча признали защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи – он забил гол, благодаря которому итальянцы сравняли счет и забил один из решающих пенальти в серии, принесших победу сборной Италии в финале чемпионата Европы.

Отметим, что Италия второй раз в истории выиграла чемпионат Европы, до этого последний раз Италия выигрывала главный трофей в Европе в 1968 году. Также Италия четырежды выигрывала чемпионат мира – 1934, 1938, 1982, 2006 годах.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год.

Ранее Фокус сообщал, что английские фанаты напали на итальянцев перед финалом Евро-2020.

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