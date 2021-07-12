Флешмоб триває: гравець збірної Італії запив пиво "Кока-Колою" (відео)

Італійський захисник продовжив флешмоб, який влаштували гравці на пресконференціях чемпіонату Європи.

Лідер збірної Італії Леонардо Бонуччі пожартував на післяматчевій пресконференції після закінчення фінального матчу Євро-2020.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Італієць, святкуючи перемогу на чемпіонаті Європи, відкрив пляшку пива під час пресконференції і почав пити, після чого запив його "Кока-колою".

Зазначимо, Роналду відсунув від себе пляшки з колою перед матчем Євро-2020 з Угорщиною. Відео стало вірусним у соціальних мережах, а капіталізація компанії Coca-Cola після цього обвалилася на 4 млрд доларів.

Погба ж прибрав зі столу пляшку з безалкогольним пивом на пресконференції після матчу з Німеччиною.

Зірка українського футболу Андрій Ярмоленко, на відміну від колег з Європи, у своєму ролику не прибрав зі столу пляшки, а, навпаки, підсунув їх до себе.

"Я бачив, Роналду прибрав колу. Я її поставлю, поставлю Heineken. Звʼяжіться зі мною!" — сказав Ярмоленко, після чого розсміявся і встав з-за столу.

Збірна Італії перемогла Англію у серії пенальті і стала новим чемпіоном Європи.

Кращим гравцем матчу визнали захисника збірної Італії Леонардо Бонуччі — він забив гол, завдяки якому італійці зрівняли рахунок і забив одне з вирішальних пенальті в серії, що принесли перемогу збірній Італії у фіналі чемпіонату Європи.

Зазначимо, що Італія вдруге в історії виграла чемпіонат Європи, до цього востаннє Італія вигравала головний трофей в Європі в 1968 році. Також Італія чотири рази вигравала чемпіонат світу — у 1934, 1938, 1982, 2006 роках.

Нагадаємо, Євро-2020 мав відбутися минулого літа, але через пандемію коронавірусу турнір перенесли на 2021 рік.

Раніше Фокус повідомляв, що англійські фанати напали на італійців перед фіналом Євро-2020.

Заслужений чемпіон, провал фаворитів і нові зірки: 5 висновків з Євро-2020.