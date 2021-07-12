Легенда сборной Италии прокатился животом по столу в раздевалке после победы на Евро-2020 (видео)

Бывший полузащитник сборной Италии забавно отпраздновал победу на чемпионате Европы.

11 июля в Лондоне сборная Италии победила в серии пенальти финала чемпионата Европы сборную Англии.

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Бывший полузащитник сборной Италии Даниеле Де Росси, работающий сейчас в тренерском штабе итальянцев, бурно отпраздновал победу на Евро-2020. Итальянец прокатился животом по столу.

В финале Евро-2020 сборная Италии победила Англию в серии пенальти и стала новым чемпионом Европы.

Лучшим игроком матча признали защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи — он забил гол, благодаря которому итальянцы сравняли счет и забил один из решающих пенальти в серии, принесших победу сборной Италии в финале чемпионата Европы.

Отметим, что Италия второй раз в истории выиграла чемпионат Европы, до этого последний раз Италия выигрывала главный трофей в Европе в 1968 году. Также Италия четырежды выигрывала чемпионат мира – 1934, 1938, 1982, 2006 годах.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год.

Ранее Фокус сообщал, что английские фанаты напали на итальянцев перед финалом Евро-2020.

Мы показывали, как встречали сборную Италии в Риме после победы на Евро.

После победы на Евро-2020 один из игроков сборной Италии запил пиво "Кока-Колой", продолжив знаменитый флешмоб, запущенный Криштиану Роналду еще на стадии группового этапа.

Отметим, Роналду отодвинул от себя бутылки с колой перед матчем Евро-2020 с Венгрией. Видео стало вирусным в социальных сетях, а капитализация компании Coca-Cola после этого обвалилась на 4 млрд долларов.

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