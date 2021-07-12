Легенда збірної Італії прокотився животом на столі в роздягальні після перемоги на Євро-2020 (відео)

Колишній півзахисник збірної Італії весело відсвяткував перемогу на чемпіонаті Європи.

11 липня в Лондоні збірна Італії перемогла в серії пенальті фіналу чемпіонату Європи збірну Англії.

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Колишній півзахисник збірної Італії Данієле Де Россі, який працює зараз у тренерському штабі італійців, бурхливо відсвяткував перемогу на Євро-2020. Італієць прокотився животом на столі.

У фіналі Євро-2020 збірна Італії перемогла Англію у серії пенальті і стала новим чемпіоном Європи.

Кращим гравцем матчу визнали захисника збірної Італії Леонардо Бонуччі — він забив гол, завдяки якому італійці зрівняли рахунок і забив одне з вирішальних пенальті в серії, що принесли перемогу збірній Італії у фіналі чемпіонату Європи.

Зазначимо, що Італія вдруге в історії виграла чемпіонат Європи, до цього востаннє Італія вигравала головний трофей в Європі в 1968 році. Також Італія чотири рази вигравала чемпіонат світу — у 1934, 1938, 1982, 2006 роках.

Нагадаємо, Євро-2020 мав відбутися минулого літа, але через пандемію коронавірусу турнір перенесли на 2021 рік.

Раніше Фокус повідомляв, що англійські фанати напали на італійців перед фіналом Євро-2020.

Ми показували, як зустрічали збірну Італії в Римі після перемоги на Євро.

Після перемоги на Євро-2020 один із гравців збірної Італії запив пиво "Кока-Колою", продовживши знаменитий флешмоб, запущений Кріштіану Роналду ще на стадії групового етапу.

Зазначимо, Роналду відсунув від себе пляшки з колою перед матчем Євро-2020 з Угорщиною. Відео стало вірусним у соціальних мережах, а капіталізація компанії Coca-Cola після цього обвалилася на 4 млрд доларів.

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