Капитан Италии схватил англичанина за футболку и стал мемом: лучшие шутки (фото)

Спортивные фанаты высмеяли момент, на котором защитник Италии хватает за воротник нападающего Англии.

Капитан сборной Италии защитник Джорджио Кьеллини схватил в игровом моменте за футболку нападающего сборной Англии Букайо Саку – этот момент стал вирусным в интернете.

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Итальянец резко дернул игрока за воротник футболки и повалил его на землю, за что получил от арбитра матча желтую карточку.

[ + – ] Кьеллини схватил Саку за ворот футболки Фото: Twitter

Момент из матча стал шаблоном для мемов, пользователи описывали с помощью этой картинки различные ситуации, происходящие в жизни и просто шутили.

Например, один из пользователей Twitter рассказал о стереотипе, что ананас портит вкус итальянской пиццы.

Один из пользователей пошутил, что Кьеллини на самом деле не нарушал правила на англичанине, а даже спас ему жизнь.

Один из болельщиков увидел в моменте с Кьеллини и Сакой сходство с картиной Микеланджело "Сотворение Адама".

Отметим, что Италия второй раз в истории выиграла чемпионат Европы, до этого последний раз Италия выигрывала главный трофей в Европе в 1968 году. Также Италия четырежды выигрывала чемпионат мира – 1934, 1938, 1982, 2006 годах.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год.

Ранее Фокус сообщал, что английские фанаты напали на итальянцев перед финалом Евро-2020.

Мы показывали, как встречали сборную Италии в Риме после победы на Евро.

После победы на Евро-2020 один из игроков сборной Италии запил пиво "Кока-Колой", продолжив знаменитый флешмоб, запущенный Криштиану Роналду еще на стадии группового этапа.

Отметим, Роналду отодвинул от себя бутылки с колой перед матчем Евро-2020 с Венгрией. Видео стало вирусным в социальных сетях, а капитализация компании Coca-Cola после этого обвалилась на 4 млрд долларов.

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