Капітан Італії схопив англійця за футболку і став мемом: кращі жарти (фото)

Спортивні фанати висміяли момент, на якому захисник Італії хапає за комір нападника Англії.

Капітан збірної Італії захисник Джорджіо Кʼєлліні схопив в ігровому моменті за футболку нападника збірної Англії Букайо Сака — цей момент став вірусним в інтернеті.

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Італієць різко смикнув гравця за комір футболки і повалив його на землю, за що отримав від арбітра матчу жовту картку.

[ + – ] К'єлліні схопив Сака за комір футболки Фото: Twitter

Момент із матчу став шаблоном для мемів, користувачі описували за допомогою цієї картинки різні ситуації, що відбуваються в житті й просто жартували.

Наприклад, один із користувачів Twitter розповів про стереотип, що ананас псує смак італійської піци.

Один із користувачів пожартував, що Кʼєлліні насправді не порушував правила на англійці, а навіть врятував йому життя.

Один з уболівальників побачив у моменті з Кʼєлліні та Сакою схожість з картиною Мікеланджело "Створення Адама".

Зазначимо, що Італія вдруге в історії виграла чемпіонат Європи, до цього востаннє Італія вигравала головний трофей в Європі в 1968 році. Також Італія чотири рази вигравала чемпіонат світу — у 1934, 1938, 1982, 2006 роках.

Нагадаємо, Євро-2020 мав відбутися минулого літа, але через пандемію коронавірусу турнір перенесли на 2021 рік.

Раніше Фокус повідомляв, що англійські фанати напали на італійців перед фіналом Євро-2020.

Ми показували, як зустрічали збірну Італії в Римі після перемоги на Євро.

Після перемоги на Євро-2020 один із гравців збірної Італії запив пиво "Кока-Колою", продовживши знаменитий флешмоб, запущений Кріштіану Роналду ще на стадії групового етапу.

Зазначимо, Роналду відсунув від себе пляшки з колою перед матчем Євро-2020 з Угорщиною. Відео стало вірусним у соціальних мережах, а капіталізація компанії Coca-Cola після цього обвалилася на 4 млрд доларів.

Заслужений чемпіон, провал фаворитів і нові зірки: 5 висновків з Євро-2020