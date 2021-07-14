Украинская легкоатлетка выиграла этап Бриллиантовой лиги в Великобритании

В последнем старте перед Олимпийскими играми спортсменка пополнила свою коллекцию еще одной золотой медалью

В английском Гейстхеде завершился очередной этап "Бриллиантовой лиги".

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Украинка Марина Бех-Романчук, выступающая в прыжках в длину, завоевала золотую медаль, совершив прыжок на 6,77 метров. Ей удалось опередить немецкую прыгунью Малайку Мигамбо, которая показала второй результат. Самой удачной попыткой для украинки была пятая, а на шестой Марина Бех-Романчук показала результат 6,67.

[ + – ] Марина Бех-Романчук выиграла золото на этапе "Бриллиантовой Лиги"

Лучшим результатом сезона для Марины Бех-Романчук остается показатель, достигнутый на этапе "Бриллиантовой Лиги" во Флоренции, где ей удался прыжок на 6,79. После этого она выиграла чемпионат Украины (6,76), повторила свой лучший результат в Стокгольме и с ним же выиграла турнир в Венгрии.

Напомним, в феврале Марина Бех-Романчук выиграла серебро на турнире в помещении в Берлине, а в марте стала чемпионкой Европы, одержав победу в польском городе Торунь.

Эти успехи позволили спортсменке попасть в рейтинг "100 самых влиятельных женщин" по версии журнала Фокус. Марина Бех-Романчук заняла 87 место.

26-летняя легкоатлетка получила Олимпийскую лицензию и примет участие на Олимпиаде-2020. Ранее стало известно, что Украина будет представлена на Олимпийских играх 158 спортсменами, что является самым маленьким показателем в истории нашей страны. В список не попал чемпион Олимпиады-2016 Олег Верняев. Спортсмен сообщил, что в одном из его допинг-тестов были обнаружены следы мельдония, из-за чего его дисквалифицировали на 4 года. При этом, Верняев пообещал бороться за свое имя в судах и готовит подать апелляцию на решение арбитража GEF.

Отметим, что вчера в Токио открылась Олимпийская деревня.

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