"Ворскла" и "Колос" узнали соперников в квалификации Лиги Конференций-21/22

"Ворскла" узнала соперника на третий раунд, но еще должна преодолеть второй тур квалификации Лиги конференций.

Сегодня, 19 июля, состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2021/22.

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Полтавская "Ворскла" начнет со 2-го раунда квалификации, в котором встретится с финским "КуПС". Если пройдет по сумме двух матчей – 22 и 29 июля –, то выйдет в 3-й раунд на победителя пары "Астана" — "Арис".

"Колос" стартует в турнире с третьего этапа и его соперником будет победитель пары "Стяуа" — "Шахтер" Караганда.

Отметим, что оба клуба несеянные при жеребьевке.

Ранее Фокус сообщал, что "Шахтер" узнал соперника по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов.

Соперником дончан стал бельгийский "Генк". Матчи 3-го раунда квалификации состоятся 3/4 и 10 августа.

Горняки были сеянными вместе с "Бенфикой", "Монако" и победителем пары "Селтик" – "Мидтьюлланд" и не могли попасть на эти команды в квалификации.

Соперниками "Шахтера" могли стать несеянные – бельгийский "Генк", победитель пары ПСВ – "Галатасарай" и победитель пары "Спарта" Прага – "Рапид" Вена.

Также дончане не могли попасть на московский "Спартак", поскольку украинские и русские команды УЕФА разводит на этой стадии турнира.

В нынешнее трансферное окно "Шахтер" продал защитника за 2 миллиона евро: экс-футболист "горняков" продолжит карьеру в "Копенгагене".

Ранее директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о 40-миллионных растратах на трансферы. В частности, "Шахтер" объявил о покупкебразильского защитника Марлона из бывшего клуба нового главного тренера Роберто Де Дзерби. Контракт с 25-летним футболистом подписан сроком на пять лет. В прошлом сезоне футболист провел за "Сассуоло" 25 матчей.

До этого "Шахтер" приобрел форварда "Аякса" Лассину Траоре и Педриньо из "Бенфики".