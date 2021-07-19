"Ворскла" і "Колос" дізналися суперників у кваліфікації Ліги Конференцій-21/22

"Ворскла" дізналася суперника на третій раунд, але ще має подолати другий тур кваліфікації Ліги конференцій.

Сьогодні, 19 липня, відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій 2021/22.

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Полтавська "Ворскла" почне з 2-го раунду кваліфікації, в якому зустрінеться з фінським "КуПС". Якщо пройде за сумою двох матчів — 22 і 29 липня —, то вийде в 3-й раунд на переможця пари "Астана" — "Аріс".

"Колос" стартує в турнірі з третього етапу і його суперником буде переможець пари "Стяуа" — "Шахтар" Караганда.

Зазначимо, що обидва клуби несіяні під час жеребкування.

Раніше Фокус повідомляв, що "Шахтар" дізнався суперника по 3-му кваліфікаційному раунду Ліги чемпіонів.

Суперником донеччан став бельгійський "Генк". Матчі 3-го раунду кваліфікації відбудуться 3/4 і 10 серпня.

Гірники були сіяними разом із "Бенфікою", "Монако" і переможцем пари "Селтік" — "Мідтьюлланн" і не могли потрапити на ці команди в кваліфікації.

Суперниками "Шахтаря" могли стати несіяні — бельгійський "Генк", переможець пари ПСВ — "Галатасарай" і переможець пари "Спарта" Прага — "Рапід" Відень.

Також донеччани не могли потрапити на московський "Спартак", оскільки українські та російські команди УЄФА розводить на цій стадії турніру.

У нинішнє трансферне вікно "Шахтар" продав захисника за 2 мільйони євро: ексфутболіст "гірників" продовжить карʼєру в "Копенгагені".

Раніше директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про 40-мільйонні розтрати на трансфери. Зокрема, "Шахтар" оголосив про покупку бразильського захисника Марлона з колишнього клубу нового головного тренера Роберто Де Дзербі. Контракт із 25-річним футболістом підписаний терміном на пʼять років. У минулому сезоні футболіст провів за "Сассуоло" 25 матчів.

До цього "Шахтар" придбав форварда "Аякса" Лассіна Траоре і Педріні з "Бенфіки".