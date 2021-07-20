Возможность отомстить: Ломаченко близок к реваншу с Лопесом
Украинский боксер получил неожиданную возможность провести ответный поединок со своим обидчиком
Бой между абсолютным чемпионом в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO) и обязательным претендентом Джорджем Камбососом-младшим (19-0, 10 КО) может не состояться, сообщает боксерский инсайдер Майк Коппинджер на шоу телеэксперта Макса Келлермана Max On Boxing.
"Не думаю, что бой состоится. Менеджер Теофимо сказал, что они скорее освободят титул, чем полетят в Австралию и отсидят там 14-дневный карантин. Сейчас идет битва с IBF. Нужно посмотреть, что говорят правила IBF, но в данный момент я бы сказал, что поединок Лопес – Камбосос не состоится", – сказал инсайдер.
Причина, по которой бой все еще рассматривается — высокий гонорар спортсмена на этот бой.
"Triller заплатила бы Лопесу почти 4 миллиона долларов – крупнейший его гонорар. Эти деньги уйдут, если он не согласится драться с Камбососом", – объяснил Коппинджер.
Также инсайдер признался, что команда Теофимо Лопеса прорабатывает вариант работы над реваншем с Василием Ломаченко.
"Мне сказали, что если этот поединок не состоится, то, как я и предсказывал, Top Rank уже сейчас обсуждает бой Ломаченко — Лопес 2, который, возможно, устроят до конца года. Мне нравится этот реванш", – сказал Коппинджер.
Напомним, что бой Лопеса и Камбососа был запланировал на 19 июля, но был перенесен на 14 августа из-за коронавируса у Лопеса. Позже стало известно, что бой будет перенесен на 11 сентября.
Ранее Фокус сообщал, что Василий Ломаченко бросил вызов Теофимо Лопесу. Команда Лопеса отреагировала на вызов Ломаченко и назвала условие, по которому реванш все-таки состоится.
В июне в Лас-Вегасе Василий Ломаченко нокаутировал японца Масайоши Накатани. Бой длился 8 полных раундов, а в 9-м украинец довел свое преимущество до нокаута.
Напомним, что Василий Ломаченко провел 17 октября 2020 года бой, в котором единогласным решением судей уступил американцу Теофимо Лопесу и лишился всех титулов. Украинец был не согласен с решением судей, заявляя, что справедливым исходом этого противостояния была бы ничья.