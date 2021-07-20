Возможность отомстить: Ломаченко близок к реваншу с Лопесом

Украинский боксер получил неожиданную возможность провести ответный поединок со своим обидчиком

Бой между абсолютным чемпионом в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO) и обязательным претендентом Джорджем Камбососом-младшим (19-0, 10 КО) может не состояться, сообщает боксерский инсайдер Майк Коппинджер на шоу телеэксперта Макса Келлермана Max On Boxing.

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"Не думаю, что бой состоится. Менеджер Теофимо сказал, что они скорее освободят титул, чем полетят в Австралию и отсидят там 14-дневный карантин. Сейчас идет битва с IBF. Нужно посмотреть, что говорят правила IBF, но в данный момент я бы сказал, что поединок Лопес – Камбосос не состоится", – сказал инсайдер.

Причина, по которой бой все еще рассматривается — высокий гонорар спортсмена на этот бой.

"Triller заплатила бы Лопесу почти 4 миллиона долларов – крупнейший его гонорар. Эти деньги уйдут, если он не согласится драться с Камбососом", – объяснил Коппинджер.

Также инсайдер признался, что команда Теофимо Лопеса прорабатывает вариант работы над реваншем с Василием Ломаченко.

"Мне сказали, что если этот поединок не состоится, то, как я и предсказывал, Top Rank уже сейчас обсуждает бой Ломаченко — Лопес 2, который, возможно, устроят до конца года. Мне нравится этот реванш", – сказал Коппинджер.

Напомним, что бой Лопеса и Камбососа был запланировал на 19 июля, но был перенесен на 14 августа из-за коронавируса у Лопеса. Позже стало известно, что бой будет перенесен на 11 сентября.

Ранее Фокус сообщал, что Василий Ломаченко бросил вызов Теофимо Лопесу. Команда Лопеса отреагировала на вызов Ломаченко и назвала условие, по которому реванш все-таки состоится.

В июне в Лас-Вегасе Василий Ломаченко нокаутировал японца Масайоши Накатани. Бой длился 8 полных раундов, а в 9-м украинец довел свое преимущество до нокаута.

Напомним, что Василий Ломаченко провел 17 октября 2020 года бой, в котором единогласным решением судей уступил американцу Теофимо Лопесу и лишился всех титулов. Украинец был не согласен с решением судей, заявляя, что справедливым исходом этого противостояния была бы ничья.