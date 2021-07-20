Можливість помститися: Ломаченко близький до реваншу з Лопесом

Український боксер отримав несподівану можливість провести поєдинок зі своїм кривдником

Бій між абсолютним чемпіоном у легкій вазі Теофімо Лопесом (16-0, 12 KO) і обовʼязковим претендентом Джорджем Камбососом-молодшим (19-0, 10 КО) може не відбутися, повідомляє боксерський інсайдер Майк Коппінджер на шоу телеексперта Макса Келлермана Max On Boxing.

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"Не думаю, що бій відбудеться. Менеджер Теофімо сказав, що вони скоріше звільнять титул, ніж полетять до Австралії та відсидять там 14-денний карантин. Зараз йде битва з IBF. Потрібно подивитися, що говорять правила IBF, але наразі я б сказав, що поєдинок Лопес — Камбосос не відбудеться", — сказав інсайдер.

Причина, з якої бій все ще розглядається — високий гонорар спортсмена на цей бій.

"Triller заплатила б Лопесу майже 4 мільйони доларів — найбільший його гонорар. Ці гроші підуть, якщо він не погодиться битися з Камбососом", — пояснив Коппінджер.

Також інсайдер зізнався, що команда Теофімо Лопеса опрацьовує варіант роботи над реваншем із Василем Ломаченком.

"Мені сказали, що якщо цей поєдинок не відбудеться, то, як я і передбачав, Top Rank вже зараз обговорює бій Ломаченко — Лопес 2, який, можливо, влаштують до кінця року. Мені подобається цей реванш", — сказав Коппінджер.

Нагадаємо, що бій Лопеса та Камбососа був запланував на 19 липня, але його перенесли на 14 серпня через коронавірус у Лопеса. Пізніше стало відомо, що бій буде перенесений на 11 вересня.

Раніше Фокус повідомляв, що Василь Ломаченко кинув виклик Теофімо Лопесу. Команда Лопеса відреагувала на виклик Ломаченка та назвала умову, за якої реванш все-таки відбудеться.

У червні в Лас-Вегасі Василь Ломаченко нокаутував японця Масайоші Накатані. Бій тривав 8 повних раундів, а в 9-му українець довів свою перевагу до нокауту.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко провів 17 жовтня 2020 року бій, у якому одноголосним рішенням суддів поступився американцеві Теофімо Лопесу і позбувся всіх титулів. Українець був не згоден із рішенням суддів, заявляючи, що справедливим результатом цього протистояння була б нічия.