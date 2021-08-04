Украинец Кохан стал четвертым в метании молота на Олимпиаде в Токио
Украинская сборная была близка к тому, чтобы выиграть еще одну медаль на Олимпийских играх.
На Олимпиаде в Токио завершились соревнования в метании молота.
Юная надежда сборной Украины 20-летний Михаил Кохан остался в шаге от медального пьедестала и стал 4-м с результатом 80,39 м в своей лучшей попытке.
Победил в соревнованиях поляк Войцех Новицки, он метнул молот на дистанцию 82,52 м. В тройке лучших оказался еще один поляк – Павел Фадек, его результат на Олимпиаде 81,58. Серебро в метании молота выиграл норвежец Эйвинд Хенриксен.
Олимпиада-2020
Токио, Япония
Легкая атлетика. Метание молота. Финал
1. Войцех Новицки (Польша) – 82,52 м
2. Эйвинд Хенриксен (Норвегия) – 81,58
3. Павел Файдек (Польша) – 81,53
4. Михаил Кохан (Украина) – 80,39
Ранее Фокус сообщал, что украинский борец Жан Беленюк выиграл первое золото Украины на Олимпиаде в Токио.
Мы сообщали, что украинский борец Парвиз Насибов выиграл серебро на Олимпиаде в Токио. В финальной схватке он проиграл иранскому борцу Мохаммаду Резе Гераи.
Кроме того, борчиха Ирина Коляденко проиграла в полуфинале Олимпиады, но поборется за бронзу.
Напомним, днем ранее бронзовую медаль в вольной борьбе завоевала украинка Алла Черкасова, которая одержала победу в схватке с олимпийской чемпионкой 2016 года японкой Сару Досе.
Украина завоевала 1 золото, 2 серебряные медали и 8 бронзовых, таким образом, повторив результат на Олимпиаде в Рио-Де-Жанейро по общему количеству выигранных медалей.
Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.
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