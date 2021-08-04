Українець Кохан став четвертим у метанні молота на Олімпіаді в Токіо
Українська збірна була близька до того, щоб виграти ще одну медаль на Олімпійських іграх.
На Олімпіаді в Токіо завершилися змагання в метанні молота.
Юна надія збірної України 20-річний Михайло Кохан залишився за крок від медального п'єдесталу і став 4-м із результатом 80,39 м у своїй найкращій спробі.
Переміг у змаганнях поляк Войцех Новицький, він метнув молот на дистанцію 82,52 м. У трійці кращих опинився ще один поляк — Павел Файдек, його результат на Олімпіаді 81,58. Срібло в метанні молота виграв норвежець Ейвінд Генріксен.
Олімпіади-2020
Токіо, Японія
Легка атлетика
Метання молота
Фінал
1. Войцех Новицький (Польща) — 82,52 м.
2. Ейвінд Генріксен (Норвегія) — 81,58.
3. Павел Файдек (Польща) — 81,53.
4. Михайло Кохан (Україна) — 80,39.
Раніше Фокус повідомляв, що український борець Жан Беленюк виграв перше золото України на Олімпіаді в Токіо.
Ми повідомляли, що український борець Парвіз Насібов виграв срібло на Олімпіаді в Токіо. У фінальній сутичці він програв іранському борцю Мухаммадалі Гераеї.
Крім того, борчиня Ірина Коляденко програла в півфіналі Олімпіади, але побореться за бронзу.
Нагадаємо, днем раніше бронзову медаль у вільній боротьбі завоювала українка Алла Черкасова, яка здобула перемогу в сутичці з олімпійською чемпіонкою 2016 року японкою Сарою Досьо.
Україна завоювала 1 золото, 2 срібні медалі та 8 бронзових, так, повторивши результат на Олімпіаді в Ріо-Де-Жанейро за загальною кількістю виграних медалей.
Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Україну на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту.
Олімпіада-2020: Сьома медаль України, Китай на 8 золотих медалей випереджає США.