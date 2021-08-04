Українець Кохан став четвертим у метанні молота на Олімпіаді в Токіо

Українська збірна була близька до того, щоб виграти ще одну медаль на Олімпійських іграх.

На Олімпіаді в Токіо завершилися змагання в метанні молота.

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Юна надія збірної України 20-річний Михайло Кохан залишився за крок від медального п'єдесталу і став 4-м із результатом 80,39 м у своїй найкращій спробі.

Переміг у змаганнях поляк Войцех Новицький, він метнув молот на дистанцію 82,52 м. У трійці кращих опинився ще один поляк — Павел Файдек, його результат на Олімпіаді 81,58. Срібло в метанні молота виграв норвежець Ейвінд Генріксен.

Олімпіади-2020

Токіо, Японія

Легка атлетика

Метання молота

Фінал

1. Войцех Новицький (Польща) — 82,52 м.

2. Ейвінд Генріксен (Норвегія) — 81,58.

3. Павел Файдек (Польща) — 81,53.

4. Михайло Кохан (Україна) — 80,39.

Раніше Фокус повідомляв, що український борець Жан Беленюк виграв перше золото України на Олімпіаді в Токіо.

Ми повідомляли, що український борець Парвіз Насібов виграв срібло на Олімпіаді в Токіо. У фінальній сутичці він програв іранському борцю Мухаммадалі Гераеї.

Крім того, борчиня Ірина Коляденко програла в півфіналі Олімпіади, але побореться за бронзу.

Нагадаємо, днем раніше бронзову медаль у вільній боротьбі завоювала українка Алла Черкасова, яка здобула перемогу в сутичці з олімпійською чемпіонкою 2016 року японкою Сарою Досьо.

Україна завоювала 1 золото, 2 срібні медалі та 8 бронзових, так, повторивши результат на Олімпіаді в Ріо-Де-Жанейро за загальною кількістю виграних медалей.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Україну на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту.

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