Норвежские футболисты устроили секс-вечеринку на стадионе

Футболисты выбрали необычный способ расслабиться после командного ужина.

Футболисты норвежского "Бранна" устроили ночью оргию с девушками на стадионе, сообщает норвежское медиа Bergens Tidende.

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Футболисты после командного ужина решили продолжить приятно проводить время вместе. 12 футболистов "Бранна" отправилось ночью на свой родной стадион, на котором выступает команда в чемпионате Норвегии, в компании четырех девушек возрастом от 20 до 22 лет.

В сумме футболисты провели с девушками на поле более пяти часов. Согласно камерам наблюдения стадиона, футболисты занимались сексом с девушками, а также развлекались, бегая голышом по полю и выпивая со своими новыми подругами алкоголь. Также футболисты расслаблялись с девушками в домашней и гостевой раздевалке команды на стадионе.

Спортивный директор клуба пообещал, что клуб проведет внутреннее расследование в связи со случившимся и все футболисты понесут наказание за проступок. Забавно, что директор подчеркнул, что исключить провинившихся футболистов не получится, иначе команда потеряет сразу 12 ключевых футболистов состава. Скорее всего, наказание будет несколько более лояльное.

Любопытно, что футболисты не могут похвастаться такими же успехами на футбольном поле. "Бранн" – худшая команда чемпионата Норвегии на данный момент, занимает последнее место в турнирной таблице – они набрали всего семь очков в 14 матчах и уверенно идут на вылет из лиги.

Отметим, что "Бранн" – один из старейших клубов Норвегии, был основан в 1908 году и выступает в высшей лиге Норвегии с 1987 года. Домашняя арена команды – стадион "Бранн".