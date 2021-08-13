Норвезькі футболісти влаштували секс-вечірку на стадіоні

Футболісти вибрали незвичайний спосіб розслабитися після командного вечора.

Футболісти норвезького "Бранна" влаштували вночі оргію з дівчатами на стадіоні, повідомляє норвезьке медіа Bergens Tidende.

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Футболісти після командного вечора вирішили продовжити приємно проводити час разом. 12 футболістів "Бранна" вирушили вночі на свій рідний стадіон, на якому виступає команда в чемпіонаті Норвегії, в компанії чотирьох дівчат віком від 20 до 22 років.

У сумі футболісти провели з дівчатами на полі більше п'яти годин. Згідно з камерами спостереження стадіону, футболісти займалися сексом з дівчатами, а також розважалися, бігаючи голяка по полю та випиваючи зі своїми новими подругами алкоголь. Також футболісти розслаблялися з дівчатами в домашній і гостьовий роздягальні команди на стадіоні.

Спортивний директор клубу пообіцяв, що клуб проведе внутрішнє розслідування в зв'язку зі тим, що трапилося, і всі футболісти будуть покарані за вчинене. Весело, що директор підкреслив, що виключити тих, що провинилися футболістів не вийде, інакше команда втратить відразу 12 ключових футболістів складу. Швидше за все, покарання буде трохи більш лояльне.

Цікаво, що футболісти не можуть похвалитися такими ж успіхами на футбольному полі. "Бранн" — найгірша команда чемпіонату Норвегії наразі, займає останнє місце в турнірній таблиці — вони набрали всього сім очок у 14 матчах і впевнено йдуть на виліт із Ліги.

Відзначимо, що "Бранн" — один із найстаріших клубів Норвегії, був заснований у 1908 році та виступає у вищій лізі Норвегії з 1987 року. Домашня арена команди — стадіон "Бранн".