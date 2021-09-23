"Луческу любит не замечать то, что делает, но обижается, когда так же поступают другие" — Худжамов о матче за Суперкубок

После матча главный тренер "Динамо" Мирча Луческу обвинил соперника в агрессивных действиях у скамейки запасных

Бывший голкипер "Шахтера" Рустам Худжамов в разговоре с корреспондентом Фокуса поделился мнением относительно матча за Суперкубок Украины.

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"Мое впечатление не расходится с общим. "Динамо" вчера не было на себя похожим. Но и "Шахтер" был хорошо настроен, потому что начитались про себя всякого после "Шерифа", — сказал Худжамов.

После матча главный тренер "Динамо" Мирча Луческу обвинил соперника в агрессивных действиях у скамейки запасных. По мнению Худжамова, действия горняков действительно были эмоциональными, но не имели влияния на события на поле.

"На ход игры эти эмоции не влияли. Но Де Дзерби вчера конкретно "стартовал" на судью. Один из таких моментов попал в трансляцию. Это говорит о том, насколько для них была важна эта игра, раз присутствовало такое напряжение. Луческу сам так делает — это его любимая игра, не замечать того, что делает он. Но если так поступают другие, то он обижается. Всегда же нужно понимать, что то, что ты сеешь, то и всходит", — отметил экс-голкипер.

Во время церемонии награждения румынский специалист отказался проходить через коридор почета, организованный футболистами "Шахтера". Рустам Худжамов считает, что такое решение Мирча принял отталкиваясь от своего внутреннего состояния, которое после поражения со счетом 0:3 оставляло желать лучшего.

"Скорее всего, ему было бы не совсем приятно. Потому что там еще в Шахтере есть люди, которых он приглашал, которые при нем активно играли. Луческу предпочел не идти, потому что для него это мог быть "коридор непочета", по его мнению. Понятное дело, ему бы никто и ничего не говорил бы критичного, но его внутреннее состояние понятно", — сказал Рустам Худжамов.

Напомним, "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 3:0: дубль на свой счет записал Лассина Траоре, а третий мяч в ворота киевлян забил Алан Патрик.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби на послематчевой пресс-конференции ответил Луческу, отметив, что не намерен брать у него уроки поведения на поле.