"Луческу любить не помічати те, що робить, але ображається, коли так само роблять інші" — Худжамов про матч за Суперкубок

Після матчу головний тренер "Динамо" Мірча Луческу звинуватив суперника в агресивних діях біля лави запасних.

Колишній голкіпер "Шахтаря" Рустам Худжамов у розмові з кореспондентом Фокусу поділився думкою щодо матчу за Суперкубок України.

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"Моє враження не розходиться із загальним. "Динамо" вчора не було на себе схожим. Але й "Шахтар" був добре налаштований, тому що начиталися про себе всякого після "Шерифа", — сказав Худжамов.

Після матчу головний тренер "Динамо" Мірча Луческу звинуватив суперника в агресивних діях біля лави запасних. На думку Худжамова, дії гірників дійсно були емоційними, але не мали впливу на події на полі.

"На хід гри ці емоції не впливали. Але Де Дзербі вчора конкретно "стартував" на суддю. Один із таких моментів потрапив у трансляцію. Це говорить про те, наскільки для них була важлива ця гра, якщо була присутня така напруга. Луческу сам так робить — це його улюблена гра, не помічати того, що робить він. Але якщо так роблять інші, то він ображається. Завжди ж потрібно розуміти, що те, що ти сієш, те й сходить", — зазначив ексголкіпер.

Під час церемонії нагородження румунський фахівець відмовився проходити через коридор пошани, організований футболістами "Шахтаря". Рустам Худжамов вважає, що таке рішення Мірча ухвалив відштовхуючись від свого внутрішнього стану, яке після поразки з рахунком 0:3 залишало бажати кращого.

"Швидше за все, йому було б не зовсім приємно. Тому що там ще в Шахтарі є люди, яких він запрошував, які при ньому активно грали. Луческу вважав за краще не йти, тому що для нього це міг бути "коридор непошани", на його думку. Певна річ, йому б ніхто і нічого не говорив би критичного, але його внутрішній стан зрозумілий", — сказав Рустам Худжамов.

Нагадаємо, "Шахтар" обіграв "Динамо" з рахунком 3:0: дубль на свій рахунок записав Ласіна Траоре, а третій м'яч у ворота киян забив Алан Патрік.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі на післяматчевій пресконференції відповів Луческу, зазначивши, що не має наміру брати у нього уроки поведінки на полі.