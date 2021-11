"Для некоторых все черные на одно лицо": СМИ перепутали фото обвиненного в изнасиловании Менди из "Ман Сити"

Французская газета Le Parisien и радио RFI опубликовали фото темнокожих футболистов "Челси" и "Реала" в заметке об изнасиловании, в котором подозревается их однофамилец из "Ман Сити".

Два темнокожих футболиста, выступающих в известных европейских клубах, пожаловались на то, что французская газета Le Parisien и радио RFI в качестве иллюстраций своих заметок о защитнике "Манчестер Сити" Бенджамине Менди, которого обвиняют в изнасиловании, использовали фото его однофамильцев из других команд. Об этом сообщает Vice.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Голкипер лондонского "Челси" и национальной сборной Сенегала Эдуард Менди рассказал в своем Instagram, что упомянутые информагентства использовали его фото, а также фото игрока "Реала" Ферлана Менди для иллюстрации новостей об игроке "Манчестер Сити".

"For some, Black people have neither names nor distinct faces", — написал он в своих соцсетях.

Его кузен, Ферлан Менди, защищающий цвета сборной Франции и мадридского "Реала" поделился этим постом в своих сторис и Twitter.

Игрок же "Манчестер Сити" Бенджамин Менди, который тоже выступает за Францию, обвиняется в изнасиловании, но, по словам адвоката, 27-летний футболист отрицает обвинения.

"Печально видеть, что в 2021 году во Франции и в Англии для некоторых темнокожие не отличаются ни своими именами, ни лицами", — пост с такими словами Эдуард Менди выложил в Instagram, дополнив его несколькими скриншотами публикаций.

"Эти ошибки c фотографиями могут показаться случайными, но на самом деле это очень символично", — объясняет голкипер "Челси", по его словам различить два лица несложно, особенно когда на людях разная футбольная форма.

С августа игрок "Манчестер Сити" Бенджамин Менди содержится под стражей. До завершения расследования клуб отстранил его от тренировок. Суд назначен на январь.

Ранее Фокус сообщал, что в этом деле появились новые обстоятельства. В среду, 16 ноября, магистратский суд английского города Стокпорт предъявил Бенджамину Менди еще два пункта обвинения в изнасиловании.