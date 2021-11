"Для деяких усі чорні на одне лице": ЗМІ переплутали фото звинуваченого у зґвалтуванні Менді з "Ман Сіті"

Французька газета Le Parisien і радіо RFI опублікували фото темношкірих футболістів "Челсі" та "Реалу" в замітці про зґвалтування, у якому підозрюється їхній тезко з "Ман Сіті".

Два темношкірі футболісти, які виступають у відомих європейських клубах, поскаржилися на те, що французька газета Le Parisien і радіо RFI як ілюстрації своїх нотаток про захисника "Манчестер Сіті" Бенджаміна Менді, якого звинувачують у зґвалтуванні, використали фото його тезків із інших команд. Про це повідомляє Vice.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Голкіпер лондонського "Челсі" та національної збірної Сенегалу Едуард Менді розповів у своєму Instagram, що згадані інформагентства використали його фото, а також фото гравця "Реала" Ферлана Менді для ілюстрації новин про гравця "Манчестер Сіті".

"For some, Black people have neither names nor distinct faces", — написав він у своїх соцмережах, що можна перекласти як "для деяких у темношкірих людей немає імен, та й обличчя їхні не відрізняються".

Його кузен, Ферлан Менді, який захищає кольори збірної Франції та мадридського "Реалу", поділився цим постом у своїх сторіс і Twitter.

А гравець "Манчестер Сіті" Бенджамін Менді, який теж виступає за Францію, звинувачується у зґвалтуванні, але, за словами адвоката, 27-річний футболіст заперечує звинувачення.

"Ці помилки з фотографіями можуть здатися випадковими, але насправді це дуже символічно", — пояснює голкіпер "Челсі", за його словами, розрізнити два обличчя нескладно, особливо коли на людях різна футбольна форма.

Із серпня гравець "Манчестер Сіті" Бенджамін Менді перебуває під вартою. До завершення розслідування клуб усунув його від тренувань. Суд призначено на січень.

Раніше Фокус повідомляв, що в цій справі з'явилися нові обставини. У середу, 16 листопада, магістратський суд англійського міста Стокпорт висунув Бенджаміну Менді ще два пункти звинувачення у зґвалтуванні.