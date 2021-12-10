Две медали Олимпиады и секс-скандал: Симона Байлз признана атлетом года по версии TIME

Американская гимнастка испытывала психологические проблемы в 2021 году.

Четырехкратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике Симона Байлз признана лучшим атлетом 2021 года по версии журнала TIME.

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Спортсменка считалась одной из фавориток Олимпийских игр в Токио, но досрочно завершила выступления из-за психологических проблем. Тем не менее, Байлз успела выиграть две медали: серебро в командном первенстве и бронзу в упражнениях на брусьях.

Позже выяснилось, что 24-летняя гимнастка страдает от синдрома дефицита внимания. В Токио она лишилась медикаментозной поддержки, что и стало причиной досрочного завершения соревнований.

После Олимпиады Симона Байлз давала показания в ФБР и Олимпийском комитете США по делу о сексуальных домогательствах от бывшего врача американской сборной Ларри Нарсона. Сообщается, что Байлз решилась давать показания лишь год спустя после того, как о домогательствах доктора начали свидетельствовать другие спортсменки. Мать спортсменки также рассказала, что дочь звонила ей в слезах в 2017 году и жаловалась на то, что ей угрожает опасность.

Редакция журнала отдала титул "Атлет года" Симоне Байлз в том числе и для того, чтобы оказать спортсменке моральную поддержку, на фоне растущего числа людей, которые борются с депрессией.

Отметим, что Симона Байлз брала паузу в спортивной карьере: в 2019 году она выиграла 5 золотых медалей на чемпионате мира в Штутгарте. Весной 2021 года американка вернулась к активным выступлениям.

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