Дві медалі Олімпіади та секс-скандал: Сімона Байлз визнана атлетом року за версією TIME

Американська гімнастка зазнавала психологічних проблем у 2021 році.

Чотириразова олімпійська чемпіонка в спортивній гімнастиці Сімона Байлз визнана найкращим атлетом 2021 року за версією журналу TIME.

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Спортсменка вважалася однією з фавориток Олімпійських ігор у Токіо, але достроково завершила виступи через психологічні проблеми. Тим не менш, Байлз устигла виграти дві медалі: срібло в командній першості та бронзу у вправах на брусах.

Пізніше з'ясувалося, що 24-річна гімнастка страждає на синдром дефіциту уваги. У Токіо вона втратила медикаментозну підтримку, що й стало причиною дострокового завершення змагань.

Після Олімпіади Сімона Байлз давала свідчення у ФБР і Олімпійському комітеті США в справі про сексуальні домагання від колишнього лікаря американської збірної Ларрі Нарсона. Повідомляється, що Байлз наважилася давати свідчення лише через рік після того, як про домагання лікаря почали свідчити інші спортсменки. Мати спортсменки також розповіла, що дочка дзвонила їй у сльозах у 2017 році та скаржилася на те, що їй загрожує небезпека.

Редакція журналу віддала титул "Атлет року" Сімоні Байлз у тому числі й для того, щоб надати спортсменці моральну підтримку, на тлі кількості людей, які борються з депресією.

Зазначимо, що Сімона Байлз брала паузу в спортивній кар'єрі: у 2019 році вона виграла 5 золотих медалей на чемпіонаті світу в Штутгарті. Весною 2021 року американка повернулася до активних виступів.

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