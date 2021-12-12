Ломаченко — Камбосос. Украинский боксер готов драться за пояс WBO "где угодно"

Украинец обещает в будущем много "классных" поединков. Он готов ехать в Австралию, чтобы боксировать с Джорджем Камбососом.

Украинский боксер Василий Ломаченко после победы над ганским боксером Ричардом Комми назвал имя соперника с которым хотел бы встретиться на ринге. Об этом он сказал в интервью американскому спортивному каналу ESPN.

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Ломаченко пока окончательно не определился, с кем готов разделить ринг, но назвал имя чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и IBF Джорджа Камбососа.

[ + – ] Камбосос дерется в легкой и первой полусредней весовых категориях Фото: Instagram

"В будущем мы сможем организовать немало классных поединков. Готов ли биться в Австралии с Камбососом? Конечно, поеду куда угодно. Хочу получить этот шанс, и если Бог мне его даст – приму его", – заявил он.

В легком весе немало сильных соперников, с которыми хочется подраться, сказал спортсмен.

Камбосос ждет Ломаченко на ринге

Австралийский боксер-профессионал похвалил Ломаченко за победу над Комми.

"Отличный бой Ломы ставит его в один ряд с (американским боксером-профессионалом Дєвидом) Хейни, Танком (так называют непобежденного американского боксера-профессионала, выступающего в полулегкой, второй полулегкой, в легкой и первой полусредней весовых категориях Джервонту Дэвиса) и Райаном (Гарсиа), даже после его проигрыша Теофимо Лопесу", – написал он в Twitter.

Камбосос отметил, что с нетерпением ждет боя с Ломаченко из этих боксеров в следующем году.

Бой с Комми не был для Ломаченко легким. 34-летний ганиец мог создать проблемы украинцу. В 7-м раунде Комми оказался в нокдауне, но смог подняться и продолжить бой.

По итогам 12 раундов судьи отдали победу Ломаченко. Он получил право стать обязательным претендентом на пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

В июне этого года Василий Ломаченко победил японского боксера Масайоши Накатани. Украинец отправил его в нокдаун в 9-м раунде.

До этого Ломаченко 17 октября 2020 года единогласным решением судей проиграл американцу Теофимо Лопесу и потерял все титулы. Камбосос недавно на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Q.hrt победил Лопеса.